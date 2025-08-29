Grupo San José llevará a cabo la reforma del mercado de Santa Lucía en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha activado ya la cuenta atrás para el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo mercado de Santa Lucía, una intervención fundamental para los barrios de la Falperra y del Ensanche, y que permitirá construir un nuevo centro de salud y un centro cívico tras el acuerdo firmado a finales de junio por el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta.

Esta semana se avanzó en la resolución de los trámites administrativos previos al inicio de las obras, valoradas en más de diez millones de euros.

La Mesa de Contratación, presidida por Manuel Ángel Jove, director de Administración General, evaluó las ofertas presentadas al concurso, siendo la del Grupo San José la que obtuvo mayor puntuación en el proceso.

Entre los aspectos destacados de la propuesta del Grupo San José figura la rebaja de un 6,22 % sobre el importe inicial de la inversión, lo que supone casi medio millón de euros menos, además de la reducción de tres meses en el plazo de ejecución de los trabajos, quedando fijado en 15 meses.

La inversión total se aproxima a los 10 millones de euros.

La empresa deberá presentar ahora la documentación requerida antes de elevar a la Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación.

Después se abrirá un periodo de 15 días para posibles alegaciones. La previsión es que el contrato pueda firmarse este otoño y que las obras comiencen antes de finalizar 2025.