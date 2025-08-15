Rescatadas tres personas de un ascensor en la calle Olmos, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña han acudido esta tarde, a las 17:20, a la calle Olmos en A Coruña para liberar a tres personas que se habían quedado encerradas en un ascensor.

Tras ser requeridas, varios profesionales salieron desde el parque de Agrela para poder liberar a las personas, que permanecían en el elevador sin poder abandonar el mismo.

Tras su actuación, estas personas pudieron abandonar el lugar y retomar la normalidad.

A Coruña no tuvo mayores incidencias durante este viernes festivo, donde los coruñeses aprovecharon el buen tiempo para lanzarse a las playas o hacer planes al aire libre. Galicia sigue sumida en una ola de calor que se encuentra en su fase final.