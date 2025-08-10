Un tapón de tráfico entre A Coruña y Oleiros: la frustración de los atascos perpetuos de verano

Coger el coche es a veces un acto de paciencia, y no por carecer de destreza o temer a las particularidades de la conducción, sino por tener que afrontar atascos repetitivos y monótonos a los que la solución no se les encuentra.

Residir en Oleiros es un lujo por su entorno. El concello gobernado por Ángel García Seoane se ha convertido en un lugar muy demandado para establecer el núcleo familiar, además de por este contexto, por los buenos servicios que ofrece.

Pero trasladarse desde esta localidad a A Coruña para trabajar, para algún recado o simplemente para una actividad de ocio, puede convertirse en una pesadilla si no se planifica bien la ruta.

Desde Mera, más de una hora si no te planificas bien

Fernando Blanco ha sido presidente del Comité Galego de Adestradores bajo la presidencia de Julio Meana y ejerce, en este momento, de vicepresidente del Consello Municipal do Deporte de A Coruña. Aunque durante el año reside en A Coruña, en verano traslada su vida diaria a Mera, una de las parroquias que más crecen en verano en población.

Blanco debe hacer varios viajes a lo largo de la semana a A Coruña. A pesar de que trata de evitar los lugares de mayor densidad de tráfico, reconoce que la apertura de la vía Ártabra o el túnel de Sol y Mar ha aliviado el tráfico pero no lo suficiente en verano.

"Puedes tardar más de una hora en un tramo que no debería llevar más de veinte minutos" Fernando Blanco, se desplaza de Mera a A Coruña

"Por las mañanas hay atascos largos en determinados momentos por las personas que van a trabajar. Además, la salida de la vía Ártabra no es la más cómoda para las personas de Mera. Luego está el atasco del CHUAC al mediodía, y el de las playas, desde Bastiagueiro hasta Santa Cruz, es mucho el tráfico de personas y de coches y puedes tardar más de una hora en un tramo que no debería llevar más de veinte minutos", explicó el entrenador en conversación con Quincemil.

Cuando el poder ir a jugar al fútbol depende de la hora del partido

Aarón Siso reside todo el año en Mera. Su hobby es el fútbol, habiendo jugado en las últimas temporadas en el club local, el Marino de Mera. Este verano decidió regresar a su anterior club, el Silva SD, para ser parte de la plantilla de su filial, el Coruña ARBOCO CF. Es decir, se desplazará de Mera a A Coruña un mínimo de doce veces al mes.

La hora en que juegue o entrene es clave, porque si solapa con desplazamientos de playa, podría hacer que tuviese que salir con horas de antelación, a pesar de que pueda hacer la ruta en coche.

"Ahora somos modestos y entrenamos de noche. Es una hora en la que el trayecto se hace bien, pero si hay atascos a veces por las playas, o por las mañanas. Es un poco incómodo porque te obliga a madrugar más o a perder más tiempo en el desplazamiento", reconoce en conversación con Quincemil, temiendo que esos atascos le hagan llegar tarde y que su entrenador se enfade por ello.

Levantarse antes para ir a trabajar, la única opción

La problemática va más allá del propio confort. Llegar tarde al trabajo es un lujo que no pueden permitirse la gran mayoría de trabajadores, como el caso de Celia, que reside en Perillo y tiene que estar en el centro comercial Marineda City para que su tienda abra puntual.

"En verano se suma el tráfico a las playas. Es una locura. A veces me tengo que levantar una hora antes que en invierno, que ya es decir, porque también hay tráfico. Sol y Mar ha ayudado, sí, pero los atascos siguen existiendo", explica en Quincemil.

Santa Cruz tampoco se libra de la cola de las playas

Sara reside en Santa Cruz, por lo que cualquier momento del día puede convertirse en una ratonera con el coche si no planifica bien su ruta. "La cola de las playas en verano me afecta bastante porque hay mucha gente que va a Mera. Yo a la ida por la mañana no lo noto tanto porque salgo temprano, pero los días que entro un poco más tarde sí que lo noto más. La peor hora son las nueve", dice en Quincemil.

"Por la principal no puedo volver a mi casa, tardaría veinte minutos más. A partir del Puente Pasaje se genera una cola grande. Tengo que venir por Perillo para venir a Santa Cruz, por detrás, para no coger el atasco", explicó.

El problema no solo es para moverse hacia A Coruña, sino incluso para hacer movimientos dentro de Oleiros. "Ese tráfico también nos complica movernos para otros recados en Oleiros", confirmó.