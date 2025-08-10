A Coruña pasa un domingo en alerta amarilla por altas temperaturas

Este domingo A Coruña vivirá un día muy caluroso en el que los termómetros llegarán a temperaturas máximas situadas sobre los 30 grados. Ante esta situación, MeteoGalicia alerta de un aviso de nivel amarillo en la ciudad —así como en el noroeste de la provincia— por riesgo de altas temperaturas.

En A Coruña la situación es mejor que en otras zonas de Galicia como Valdeorras o el Miño de Ourense, ambos en alerta roja, o el interior de A Coruña, la zona del Miño en Pontevedra, la montaña y el sur de Lugo o el sur de Ourense, todas zonas bajo alerta naranja por la ola de calor.

Regresando a la ciudad herculina las nubes altas con las que comenzó el día se irán despejando con el paso de las horas dando lugar a una jornada de cielos despejados en la que el sol brillará con fuerza.

Un viento débil procedente del norte y del noroeste no será suficiente para aliviar el calor de las horas centrales del día, cuando se esperan temperaturas de 30 grados en A Coruña. El calor se seguirá notando aunque con mucha menos fuerza por la noche. A partir de las 22:00 horas, los termómetros marcarán 24 grados.

Para la próxima semana el tiempo cambiará considerablemente. El lunes se registrará un descenso importante de las temperaturas, que se hará más notable el martes cuando también vuelvan las nubes. El miércoles habrá un repunte en las máximas, pero también en la probabilidad de lluvia.