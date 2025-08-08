La rotura de una tubería en Salvador de Madariaga, en A Coruña, obliga a cortar dos carriles

La rotura de una tubería en la calle Salvador de Madariaga de A Coruña ha obligado a cortar un carril en cada sentido. Los vecinos y conductores que circulan por la zona se vieron sorprendidos sobre las 10:00 horas de la mañana con el agua, que ha inundado la zona.

El incidente se produjo a la altura de la gasolinera, muy cerca del Mercado de Elviña y del desvío del centro cívico de Monelos. El agua comenzó a brotar de las alcantarillas, según algunas personas que pasaban por la zona y se vieron sorprendidas por lo ocurrido.

@EloyTP En Salvador de Madariaga a la altura de la gasolinera las alcantarillas rebosan agua, cada vez está más inundada la carretera, pasado con cuidado, yo ya avisé al Concello pic.twitter.com/SrKEEjBvTf — Aly G.G. (@aly8283) August 8, 2025

El agua inundó poco a poco la vía, lo que ha obligado a cortar un carril en cada sentido, según informan fuentes de la Policía Local. Precisamente, hasta el lugar se han desplazado varios agentes para controlar el tráfico, que circula con lentitud dado el estado de la avenida.

Operarios de Emalcsa también están en el lugar. Todo parece indicar que lo ocurrido se debe a la rotura de una tubería, aunque todavía se desconoce la envergadura de la avería.