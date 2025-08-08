Avería en Salvador de Madariaga, en A Coruña.

Avería en Salvador de Madariaga, en A Coruña. @EloyTP

Ofrecido por:

A Coruña

La rotura de una tubería en Salvador de Madariaga, en A Coruña, obliga a cortar dos carriles

Operarios de Emalcsa se han desplazado hasta el lugar. La zona ha quedado anegada por el agua

Te puede interesar: Una veintena de coches amanece en A Coruña con los cristales reventados frente a la Domus

Publicada
Actualizada

La rotura de una tubería en la calle Salvador de Madariaga de A Coruña ha obligado a cortar un carril en cada sentido. Los vecinos y conductores que circulan por la zona se vieron sorprendidos sobre las 10:00 horas de la mañana con el agua, que ha inundado la zona.

Investigado en A Coruña por conducir con un carné falso de Serbia.

El incidente se produjo a la altura de la gasolinera, muy cerca del Mercado de Elviña y del desvío del centro cívico de Monelos. El agua comenzó a brotar de las alcantarillas, según algunas personas que pasaban por la zona y se vieron sorprendidas por lo ocurrido.

El agua inundó poco a poco la vía, lo que ha obligado a cortar un carril en cada sentido, según informan fuentes de la Policía Local. Precisamente, hasta el lugar se han desplazado varios agentes para controlar el tráfico, que circula con lentitud dado el estado de la avenida.

Operarios de Emalcsa también están en el lugar. Todo parece indicar que lo ocurrido se debe a la rotura de una tubería, aunque todavía se desconoce la envergadura de la avería.