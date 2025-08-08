Bandera amarilla en A Coruña: aparecen medusas en las playas de Orzán y Riazor

En plena ola de calor y con la playa hasta los topes, la aparición de medusas en Riazor y Orzán ha empezado a crear el pánico entre los bañistas.

Esta mañana se recogieron una veintena de ejemplares en el arenal de Orzán, aunque no se descarta que en las próximas horas lleguen a la orilla otras tantas. En Riazor por ahora solo se han avistado un par de ellas.

Por el momento, el Concello de A Coruña considera que no existe peligro para los bañistas, por lo que sigue estando permitido el baño, aunque extremando la precaución. No obstante, han sacado la bandera amarilla para adevertir a los bañistas del peligro.

Asimismo, el servicio de socorrismo controla las playas par tomar medidas en caso de que aparezcan más. Si esto sucede, dependiendo la magnitud, el siguiente paso sería limitar el baño entre los usuarios y poner bandera de medusas.

No sería la primera vez que esto sucede, cabe recordar, que hace dos veranos en pleno agosto, el Concello de A Coruña se vio en la obligación de cerrar las playas urbanas de la ciudad por la presencia de carabelas portuguesas.

También en las playas de Ferrol

Una usuaria de Quincemil nos mandaba esta mañana imágenes de carabelas en la playa de Penencia, en Ferrol. Las aguas cristalinas dejan entrever un par de medusas de gran tamaño.

Carabela en la playa de Penencia en Ferrol Cedida

Esta especie contiene un veneno que puede causar heridas dolorosas y daños en la piel, así como urticaria.

Se desconoce si las medusas que se avistaron esta mañana en Orzán pertenecen a este mismo ejemplar. El Concello irá informando de cualquier avance en el control de las playas, gracas al servicio de socorrismo.