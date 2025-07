El Concello pide la cancelación del concierto de Diego el Cigala en A Coruña tras exigirlo el BNG

El Concello de A Coruña ha solicitado a la empresa promotora del concierto de Diego el Cigala, programado para el 20 de julio en el auditorio del parque de Santa Margarita, que lo cancele.

La petición se produce pocas horas después de que el grupo municipal del BNG reclamase al Gobierno local la retirada del espectáculo por la condena por violencia machista que pesa sobre el artista.

Los nacionalistas anunciaron este viernes que pedirían al Concello a través de un ruego oral en el próximo Pleno la anulación de la actuación de El Cigala, a quien la Audiencia Provincial de Cádiz confirmó esta semana una condena de dos años y un mes de cárcel por malos tratos a su expareja, dictada anteriormente por un juzgado de primera instancia.

Fuentes municipales respondieron primero que no habían programado, organizado ni financiado el concierto, incluido en el festival Son do Nordés el día 20 de este mes, por lo que no tienen la capacidad de cancelarlo y remitían cualquier decisión a la promotora. Las mismas fuentes matizan una hora después que han pedido a la empresa que anule la actuación prevista.

La empresa de contratación del músico madrileño ya canceló otros conciertos de su última gira entre finales del año pasado y comienzos de 2025, después de conocerse la primera sentencia judicial. Ciudades como Elche, Murcia y Gijón retiraron las actuaciones de sus respectivas programaciones, como recordó hoy el BNG.

Respuesta "firme" contra la violencia machista

"O Goberno de Inés Rey ten que liderar unha resposta institucional firme, contundente e coherente, en defensa dos dereitos das mulleres e en contra da violencia machista. Os recorrentes minutos de silencio por cada muller asasinada teñen que se converter agora nunha clamorosa voz que arrombe a violencia machista dunha sociedade igualitaria, porque só con decisións valentes podemos evitar novas vítimas", argumenta en el ruego la edil del BNG, Mercedes Queixas.

"Non vale desprazar a responsabilidade á entidade promotora do concerto. Vai falar a alcaldesa coa promotora para cancelar o concerto? Non coñecía que Diego El Cigala estaba a ser procesado por violencia machista? Non debería negar o Concello a cesión de espazos cando se trata de persoas procesadas por violencia contra as mulleres?", expresó el grupo nacionalista a través de su cuenta de X, la antigua Twitter.