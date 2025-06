A Coruña estudiará medidas para 2026 tras la "vergonzosa" estampa de basura en San Juan

"Trece toneladas menos de basura que el año pasado no es nada que celebrar", sentenciaba la alcaldesa de A Coruña esta mañana, un día después de que la ciudad apareciera sepultada bajo los restos de la noche de San Juan.

Latas, botellas, plásticos, restos de hogueras e incluso mobiliario abandonado... Un total de 44 toneladas de basura llenaban los arenales de la ciudad herculina al amanecer del 24 de junio.

Inés Rey, no ocultó su malestar ante esta estampa, que calificó de "lamentable" y de "irresponsabilidad" el comportamiento "incívico" de los ciudadanos.

"La imagen del día siguiente es vergonzosa. No encaja con la ciudad que estamos construyendo", declaró Rey, visiblemente molesta.

A pesar de que este año se recogieron 44 toneladas de residuos —13 menos que en 2023— la alcaldesa insistió en que no hay motivo para felicitarse: "Eso no es nada que celebrar. Es un comportamiento incívico. No es tan difícil recoger la basura".

Las fotografías difundidas en redes sociales y medios de comunicación han causado impacto entre la ciudadanía. "Es un sentimiento compartido. Todos queremos disfrutar de San Juan, pero no podemos seguir tolerando esta falta de respeto al espacio público", añadió Rey.

Por ello, la alcaldesa anunció que el Concello estudiará nuevas medidas de cara a la edición del próximo año para evitar que se repita esta situación. "Llevo siete San Juanes como alcaldesa y siempre es la misma imagen", concluyó.

Aun así, Rey quiso agradecer todo el trabajo al equipo de limpieza y los servicios de emergencia, que dieron servicio a las más de 190.000 personas que salieron a las calles para celebrar la noche más mágica del año y que cada vez acoge a más gente de otras partes de España.