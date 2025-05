A Coruña realizará obras en la plaza de Ourense y las avenidas Linares Rivas y do Porto

La plaza de Ourense y las avenidas Linares Rivas y do Porto en A Coruña contarán con un firme renovado. Las obras comenzarán este domingo por la noche y tienen como objetivo actuar en algunas de las zonas con más tráfico rodado de la ciudad.

Según explica el Concello, la previsión es actuar sobre unos 7.100 metros cuadrados de carretera, la mayor parte en la zona de la plaza de Ourense y en el sentido salida de Linares Rivas hacia Alfonso Molina. El presupuesto para estas obras es de 218.000 euros.

La concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, explicó al respecto que "por Linares Rivas pasan constantemente moitos dos vehículos que chegan ou saen da cidade. E, no caso da avenida do Porto, segrégase a meirande do que vai cara a Monte Alto, Orillamar e o leste do paseo marítimo, polo que tamén era importante intervir”.

Además, la avenida do Porto vivió un tráfico extra en las últimas semanas al haberse desviado por aquí el recorrido de algunas líneas del bus urbano mientras se llevaban a cabo las obras en la Marina.

Sumando actuaciones anteriores en Elviña, Atochas y Agrela, la inversión en este tipo de actuaciones supera los 998.000 euros. Los próximos puntos en los que se actuará son la calle Manuel Murguía y el entorno de la plaza de España y la calle San Xoán, previsto para después de la celebración del 23 de junio.