Corte total en la A-6 a la altura de Aranga (A Coruña) por el vuelco de un camión

O #112Galicia ten constancia do envorco dun camión con lona no quilómetro 553 da A-6, en Aranga, dirección Madrid.



➡️ O condutor puido saír coa axuda doutros particulares e o vehículo obstaculiza completamente a circulación.



Trabállase no punto para restablecer o tráfico ⬇️🚨 https://t.co/5L8AX5Ocje