Oleiros (A Coruña) avisa a los vecinos de Sada: esta es la multa por tirar basura en Rialta

Ángel García Seoane se marca un nuevo objetivo: acabar con los vertidos ilegales de basura o bien de enseres en el Concello de Oleiros, y que a lo largo de los últimos meses han ido apareciendo en diferentes lugares sin control.

Concello de Oleiros Oleiros (A Coruña) solicita a Fiscalía que actúe contra un maderero que opera sin licencia municipal

El regidor oleirense tiene especial preocupación por uno, situado en la zona de Rialta y muy cerca de la frontera con el Concello de Sada.

Para García Seoane, este vertido puede tener origen en personas de fuera de su municipio. "Vamos a hacer dispositivos de vigilancia. Ojo a los vecinos de Sada, si os pillamos con este tipo de falcatruadas no habrá perdón y las multas serán de mil euros para arriba", dijo en declaraciones esta misma mañana.

El primer edil recordó que los vecinos tienen un teléfono disponible para la recogida de enseres del Consorcio de As Mariñas y que no se puede dejar tiradas las cosas en la primera esquina.

Fuentes del Concello de Sada rechazan entrar a comentar estas afirmaciones del regidor, pero sí que reconocen la existencia de un problema global más allá de ayuntamientos con los ciudadanos que no depositan los residuos como corresponde a pesar de las facilidades que hay actualmente. "No hay excusas para no tirar la basura como corresponde, tampoco los residuos más voluminosos, cuando la administración le da posibilidades de hacerlo bien", reconocen.