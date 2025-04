El jaleo de Jaleo Village en A Coruña: colas de horas para los VIP, malas condiciones y organización

Jaleo Village en su visita a A Coruña ha generado muchísimos problemas, tanto de logística como de organización. Varios de los influencers que promocionaron este evento han explicado a través de un comunicado en redes sociales algunos de los aspectos más polémicos de un evento que había levantado bastante expectación y ha dejado bastante enfado entre los usuarios. Piden disculpas a las personas que se dejaron guiar por un evento que habían presentado como un gran mercadillo de la ropa de ocasión pero que se convirtió en una mala experiencia para muchos de los asistentes.

Las dos modalidades de acceso

Para acceder a este evento, existían dos formas. Por un lado, un acceso normal con cola y por otro lado un acceso mediante una entrada VIP que te aseguraba la entrada a la muestra para poder adquirir los productos. El precio de esta entrada era de dos euros, pero se vendieron más de 900 según manifestó la organización a personas allí presentes y, el precio final, no fue de dos euros sino que incluyó unos gastos de gestión que la encarecieron más.

Las entradas VIP y las largas colas con ellas

La organización indicó que vendió esas 900 entradas VIP, pero que no contaba con que todas ellas acudiesen a primera hora. Eso ocasionó unas colas de cerca de tres y cuatro horas, que debido al tiempo estuvieron mojándose y al frío sin mayor solución.

Haber pagado una entrada solo les dio derecho a esperar y mojarse, sin mayor solución que el pataleo o la hoja de reclamaciones que algunos de los afectados sí interpusieron. El concepto VIP procede de las palabras en inglés Very Important People, por tanto, se genera un estatus superior dentro de la pirámide para predominar, bien por una posición económica o bien por una posición social, sobre otro grupo. La venta de esa cantidad de entradas VIP desvirtúa ese concepto, convirtiéndolo en una simple retaliha de letras por la que sus usuarios tuvieron que afrontar una situación diferente a la prometida.

El estado de la ropa

Un evento de ropa Vintage no tiene a disposición ropa para estrenar, pero sí ropa en estado de recibir una segunda oportunidad. Varios de los asistentes consultados por Quincemil refieren incluso que algunas de las prendas, además de desprender un olor a cerrado, tenían en los bolsillos tanto pañuelos de papel estilo kleenex como también caramelos derretidos, todos ellos de sus anteriores usuarios. Incluso había prendas rotas, sucias, con bolitas, deshilachadas, con plumas por fuera o con desperfectos a las que era imposible darle una segunda vida.

La ropa prometida que nunca llegó

Además, algunos de los focos de polémica se centran en las prendas que finalmente se pusieron a la venta. Las prometidas camisetas de equipos de fútbol, que habían levantado expectación entre la juventud coruñesa, fueron muy pocas en comparación con lo prometido. Además, el rock de prendas de diferentes marcas como Carhartt o North Face que también fueron usadas como reclamo fue muy bajo, y no correspondía lo ofertado con lo que finalmente se sacó a la venta.

Falta de explicaciones

Ante esta situación, no solo los usuarios solicitaron explicaciones al personal allí presente, no obteniendo casi respuestas, sino que también le pidieron una explicación a diferentes influencers coruñesas que promocionaron el evento. Ellas trasladaron inmediatamente las quejas a la organización, exponiéndolos que ante esta situación no iban a ser cómplices de este evento y que iban a borrar el contenido, obteniendo como respuesta un "lo entendemos" en lugar de una explicación o la búsqueda de una solución.

No solo en A Coruña

Las reseñas de los diferentes eventos de Jaleo Village muestran que no solo en A Coruña ha tenido problemas de esta índole. En otros eventos organizados como en el de Lugo, o en Castellón, las reseñas indican hechos parecidos.