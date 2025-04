A Coruña y Arteixo caminan de la mano con un nuevo protocolo para mejorar su colaboración

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto a su homólogo de Arteixo, Carlos Calvelo, firmaron esta mañana en el salón vermello del palacio de María Pita un acuerdo que permitirá trabajar de la mano a ambos ayuntamientos de cara a futuro, para tratar de dar un servicio mayor a la ciudadanía.

A través de este acuerdo, la idea de ambas corporaciones es que puedan llegar a convivir diferentes servicios como el de transporte que permitan facilitar a la ciudadanía su día a día. Del mismo modo, dado que muchas convocatorias para fondos europeos requieren de la unión de varios municipios, esta nueva realidad permitirá que ambas entidades trabajen de la mano para poder obtener una financiación mayor.

Inés Rey reconoce su sintonía con Calvelo

En declaraciones posteriores a la firma del acuerdo, la primera edil de A Coruña, Inés Rey, reconoció la importancia de estos acuerdos. "Con Carlos Calvelo siempre tuve entendimiento y una forma de hacer política como esperan los ciudadanos, colaborativa y que trabaje y dedique sus esfuerzos a mejorar la vida de los demás. Así lo demandan y así lo estamos haciendo dos alcaldes de partidos políticos diferentes, y eso es de valorar y siempre lo reconozco", dijo.

"La realidad es que vivimos en un área metropolitana y A Coruña es el motor económico, social y cultural pero no acaba en el Puente Pasaje, no puede ser una isla en este mundo globalizado y no puede vivir de espaldas al resto de Concellos", manifestó.

Un protocolo que regula a futuro "aspectos como agua, movilidad, materia de seguridad, económicos, el propio Puerto que no se entiende sin el puerto Exterior. Esto se plasma en papel y tiene que tener resultados en los ciudadanos, mejoras en sus servicios públicos", explicó.

Calvelo destaca la fortaleza herculina

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo se mostró muy agradecido tanto a Inés Rey como a su compañero de gobierno Lage Tuñas, así como a los empleados municipales que plasmaron este proyecto en realidad. No obstante, quiso incidir en la importancia que tiene este tipo de acuerdos con respecto a sus ciudadanos.

"Somos conocedores de que A Coruña es la gran ciudad, el motor que impulsa hacia otros concellos y las relaciones entre ambos hacen que también esa colaboración de igual a igual sea la primera vez que se da entre el Concello de Arteixo y el Concello de A Coruña. Es un día muy importante y quiero trasladarle ese agradecimiento a Inés", expuso.

Unas palabras que fueron respondidas con un adjetivo por parte de su homóloga: "abrumada" porque este acuerdo "es el primero que se hace en Galicia y tiene que servir de ejemplo para aquellos que creen que la política es confrontar o estar en conflicto. La política es para unir, llegar a consensos, acuerdos y mejorar la vida de los ciudadanos, no es más que la vocación de servicio público".

Recado de Arteixo a la Xunta

El primer edil arteixán aprovechó para recordar que la AC-552 es titularidad de la Xunta de Galicia, y que ello es lo que está imposibilitando la apertura de forma regular del tramo que conecta A Laracha con Pocomaco que algunos ciudadanos no emplean de forma regular. "La apertura hay que hacerla pero con capacidad de absorción de tráfico mayor. Arteixo y A Coruña estarían de acuerdo en que fuera una posibilidad pero aquí interfiere una carretera que es competencia de la Xunta", expuso.

Ampliación a otros Concellos

Preguntada al respecto, Inés Rey no descartó la posibilidad de que este tipo de acuerdos puedan darse con más Concellos, toda vez que "A Coruña no puede vivir de espaldas a Concellos del área metropolitana. Hoy firmamos con el Concello de Arteixo pero desde que llegué aquí al gobierno municipal mi voluntad de cooperación con todos los concellos está sobradamente demostrada. Mantengo una buena relación con todos y no veo impedimento en mantener una actitud colaborativa, concluyó.