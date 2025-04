Cambre (A Coruña) continúa sin presupuestos tras el voto en contra de la oposición

En la presente legislatura, Cambre ha tenido ya dos personas en la alcaldía y tendrá próximamente una tercera. Tanto Óscar García como María Pan dimitieron de sus puestos alegando falta de apoyo en la corporación. Este miércoles, una nueva votación en el pleno municipal ha puesto de manifiesto esta ruptura, con la oposición votando en contra de la aprobación de los presupuestos.

Así, la localidad continúa sin tener unas cuentas aprobadas para el 2025. En la sesión, con Pan todavía como alcaldesa, se votó tanto los presupuestos como una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ambas iniciativas contaron con los votos en contra de PP, PSOE y BNG.

Respecto a las cuentas municipales, Pan recalcó en su intervención que la intención era "ter traído antes a pleno a proposta, pero os informes de Secretaría e Intervención non chegaron a tempo para facelo".

La todavía regidora defendió el presupuesto alegando que es el resultado "dun traballo que se leva facendo desde o mes de setembro. O documento está elaborado e xa foi dictaminado nas comisións informativas de hai unha semana, polo que deixalo no caixón sería unha falta de respecto cara a veciñanza de Cambre".

El concelleiro de Economía, Facenda, Innovación Tecnolóxica e Seguridade Cidadá, Daniel Mallo, explicó que "se mantiveron eunións nas que todos os grupos da corporación tiveron ocasión de facer chegar as súas propostas".

El resultado fue un presupuesto de de 20.885.058,19 euros que no saldrá adelante por, según el concelleiro, "un voto de castigo que vai supor que moitos dos proxectos e obras recollidos no documento non se poidan levar a cabo".

En el caso de la RPT, el punto no se debatió después de salir rechazada la urgencia con el voto a favor de Unión x Cambre, Alternativa dos Veciños y la concejala no adscrita.

Al no haber sido dictaminada en comisiones informativas, previamente se procedió a votarla de urgencia antes de someterla a debate. Como salió rechazada con votos en contra de PP, PSOE y BNG, la RPT no pudo debatirse.

Los trabajadores municipales se concentran un día más ante el Concello

En palabras de Pan, la nueva RPT es "unha prioridade na que traballamos arreo durante o pasado mandato xunto xunto aos sindicatos do Concello. Eu mesma me comprometín cos representantes sindicais a traela a pleno e lamento que o voto contrario destes 11 concelleiros impida dar resposta ás demandas do persoal municipal".

Fuera, un grupo de trabajadores municipales se concentró un día más a las puertas del consistorio reclamando la mejora de sus condiciones laborales.

Protestas de los trabajadores municipales de Cambre. Cedida

Los empleados denuncian sufrir faltas de respeto en el trabajo, incluyendo intimidaciones y agresividad por el ejercicio de su actividad sindical. Asimismo, critican falta de negociación en lo relativo a sus condiciones laborales.

Por estos motivos, reclaman una actualización de una Relación de Puestos de Trabajo que data del año 1999.