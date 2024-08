"Repulsa absoluta" en A Coruña por el asesinato de una mujer a manos de su pareja

Este lunes se ha conocido un caso de violencia de machista que ha tenido lugar en A Coruña. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves al viernes, cuando un hombre acabó con la vida de su mujer en el barrio de Labañou. El suceso ha provocado una oleada de reacciones en la ciudad.



Según ha relatado la subdelegada del gobierno en Galicia esta mañana, las autoridades intervinieron el viernes a raíz de la llamada de un vecino de A Coruña que declaró que se había levantado y se había encontrado a su mujer muerta. El matrimonio tenía 74 y 76 años (la fallecida y su marido respectivamente), llevaban conviviendo más de 45 años y no había denuncias previas.



En la jornada del viernes se tomó declaración al marido la autopsia arrojó que la muerte fue por asfixia, por lo que directamente se procedió a su detención. Con este caso serían 28 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que va de año.

Oleada de reacciones

El suceso ha provocado una oleada de reacciones de repulsa en la ciudad. La propia Delegación del Gobierno en Galicia ha convocado un minuto de silencio frente a su edificio en A Coruña al que han asistido distintos representantes políticos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Minuto de silencio frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña en repulsa por el crimen machista cometido la semana pasada en Labañou.

Allí, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha trasladado su "cariño y afecto" a los allegados de la víctima y ha asegurado que "esta sociedad no se puede permitir estar sufriendo esta violencia tan brutal contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cada mujer, cada víctima, nos hace retroceder como democracia y como sociedad libre".



También la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista" y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de las víctimas.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha asegurado en rueda de prensa en el Palacio de María Pita que "se debe condenar esta lacra que nos acosa como sociedad". Además, ha compartido un mensaje en sus redes mostrando su "repulsa absoluta" por el suceso. "Repulsa absoluta a unha lacra que asasina mulleres polo simple feito de ser mulleres. Ningún crime machista máis", ha escrito.



Repulsa absoluta a unha lacra que asasina mulleres polo simple feito de ser mulleres



El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha expresado asimismo su "máis firme condena" por este crimen. "Quero expresar a máis firme condena de todo o Goberno galego ante o presunto asasinato dunha muller a mans da súa parella na Coruña. Hoxe e sempre reafirmamos a nosa loita e total repulsa fronte á violencia machista e todas as súas consecuencias", ha indicado.

Quero expresar a máis firme condena de todo o Goberno galego ante o presunto asasinato dunha muller a mans da súa parella na Coruña.



Del mismo modo, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha asegurado "o machismo mata. Hoxe sacúdenos en Galiza co asasinato de Mercedes. Inmensa indignación ante unha violencia que non cesa", y ha demandado "máis medios e recursos para acabar co feminicidio".

El secretario xeral y portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro ha lamentado que "outra muller foi silenciada polo terrorismo machista". "Dóenos e indígnanos este novo asasinato. É crucial que nos unamos para erradicar a violencia", ha señalado.