Por qué D+I es una herramienta de trabajo

¿Por qué debería pagar por suscribirme? Porque D+I, Disruptores e Innovadores, es una herramienta de trabajo para la digitalización. Tal cual. Y además, muy barata y muy interesante en relación calidad/precio. Así de sencillo y de directo se lo traslado. Pero se lo argumentaré en 10 razones muy concretas:

1.- Asesores de calidad. Todas las empresas pagan por servicios que les prestan, materiales, materias primas, asesores... Tener como asesores diarios al equipo que más tiempo lleva en España analizando la transformación digital, más de una década... El que ha visto nacer este proceso de la digitalización, es un lujo. Eso es D+I.

2.- Hablamos de producto. Somos parte de la prensa económica, pero D+I es algo singular. No ponemos el foco en lo que facturan unos u otros, ni en los beneficios o pleitos. Nosotros hablamos de producto. Quién ha sacado algo nuevo al mercado con tecnología y qué aporta. Desde el punto de vista del lector: qué está haciendo la competencia. Vivimos una transformación digital donde las empresas no saben qué van a ser de mayores. La competencia te puede llegar de donde menos te lo esperas o tu empresa puede acabar produciendo con tecnología cosas que hasta ahora nunca se hubiera imaginado. Por eso es más necesario que nunca tener los ojos bien abiertos, contar con los mejores asesores. Que alguien como D+I vigile los productos del mercado.

3.- Proveedores y clientes. Poner el foco en el producto es también ayudar a descubrir proveedores que ayuden a tu empresa o potenciales clientes. En realidad D+I es un punto de encuentro diario entre la oferta y la demanda en un momento de cambios en el que todos buscamos alianzas y nuevos horizontes. Si otros tienen D+I en sus manos, tendrán una ventaja competitiva sobre ti.

4.- Una vigilancia internacional. D+I se edita desde España, pero su visión es internacional. Desde hace más de una década, es el medio que asiste a más eventos internacionales al año, más de un centenar (antes de la Covid). Ferias y presentaciones internacionales de las grandes multinacionales en todo el Hemisferio Norte, de Las Vegas a Tokio. ¿Cuánto costaría un empleado que se dedicase a eso en una empresa? Y con reportes diarios. Desde hace unos meses tenemos redacción en Miami, vigilancia in situ del puente entre EEUU y Latam, el punto desde el que nos expandiremos por el continente.

5.- Regionales y locales. Nuestra misión es poner al mismo nivel a grandes multinacionales y a pequeñas startups. A empresas del Ibex y a pymes tecnológicas o analógicas que dan saltos digitales. No las clasificamos por sus números, sino por su ingenio y por sus novedades en el mercado. Tenemos periodistas/analistas tanto para los grandes actores, como aquellos que controlan qué se hace en las autonomías y buscan en los pueblos más remotos. Somos detectives de ideas.

6.- Formación permanente. Estamos en la era del long life learning. Nuestro aprendizaje va a ser continuo en el tiempo. Debemos tener una actualización permanente del conocimiento porque los cambios en la digitalización son vertiginosos ¿Qué mejor actualización que leer un informe/resumen diario, explicado por periodistas expertos que tratan de que todos entiendan todo? Es otra razón por la que un producto como D+I es imprescindible como herramienta de trabajo.

7.- Manual de estilo. ¿Cómo se va a digitalizar mi empresa? ¿Cómo debo digitalizarme yo como profesional? No hay un manual de estilo. Si en cualquier ámbito para triunfar cada uno ha encontrado su camino, en éste, debe surgir de la combinación entre las decisiones personales y una vigilancia constante del entorno cambiante. Llevamos tanto tiempo que conocemos a casi todos los actores principales. Somos la mejor guía, la mejor fuente de inspiración para esta transformación que afecta a todo y a todos.

8.- Rigurosos y serios. Fuimos los primeros en España en abordar la digitalización. Nos hemos mantenido más de una década en diferentes formatos y medios por nuestra rigurosidad y seriedad. Muchas empresas multinacionales prefieren que seamos nosotros quienes contemos sus avances porque saben que tenemos credibilidad. Eso implica a veces decir que no. Poner un listón exigente. Y aunque nos podamos equivocar, como todo el mundo, garantizamos que la información que leerá es rigurosa y seria. De calidad. Y la calidad tiene un precio. Aunque pueda ser incluso barato, como es el caso.

9.- Divulgativos y constructivos. Nuestra misión no es derrocar, sino construir. D+I tiene un espíritu divulgativo. Destaca aquello que se hace bien y los valores de quienes lo hacen bien. Para mostrar a otros su ejemplo del que aprender y ayudar a que la digitalización sea una nueva cultura empresarial con la suma de todos. D+I siempre le aportará ideas positivas.

10.- Diseño de estrategias. En ocasiones en D+I podrá ver avances que pensará que no son para su empresa, para su región o que no están a su alcance. Posiblemente sea verdad, o quizás no, el tiempo corre muy deprisa en este ámbito. Pero disponer de un reporte diario en el que además de lo que hacen sus más próximos, pueda aventurar lo que va a ocurrir a varios años vista... es un aliado impagable para trazar estrategias en el medio plazo.

Después de estas 10 razones, sólo me queda añadirle una: Porque todo lo anterior lo tiene siempre al alcance de su mano, a cualquier hora y en cualquier lugar.