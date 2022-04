Debate | Los socios de Sánchez torpedearán votaciones por el espionaje ¿Qué opina?

El Gobierno no ha dado explicaciones sobre el uso del programa Pegasus para controlar en 2020 los móviles de presidentes de la Generalitat, presidentes del Parlament, diputados y abogados.

La tensión con Moncloa se traducirá en discrepancias con el Gobierno en votaciones en el Congreso. El PSOE mantiene en este momento negociaciones complicadas con sus socios sobre leyes como la de memoria democrática, la ley de vivienda, la ley audiovisual o la llamada ley mordaza. ¿Qué le parece que se entorpezcan estas votaciones?

¡Participe!

El PSOE entiende que no es posible que el Gobierno dé explicaciones en el Parlamento sobre asuntos declarados secretos, puesto que no se ha constituido la comisión en la que debe hacerse. Para ello son necesarios 210 votos y, por tanto, el apoyo del PP, que considera que no deben estar en esa comisión ni ERC ni Bildu. Y fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo aseguran que si el PSOE quiere esa comisión se crearía inmediatamente, pero sin los partidos independentistas dentro.

¿Se dificultarán las votaciones? ¿Qué le parecen las posibles trabas de los socios de Sánchez?

Sigue los temas que te interesan