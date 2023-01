Acude a urgencias un varón de 59 años, con el abdomen inflamado. Dice tener algo dentro que le habla, que necesita que se lo saquen. Que así no puede estar más.

Se procede a realizar ecografía de acuerdo al protocolo, la cual confirma que el paciente decía la verdad. El técnico graba el sonido de la prueba, donde se escucha: "protocolos...", "ecografia...", "no sabría decirle, no sé mucho de embarazos...", risas, "me gustaría ser húngaro", risas de nuevo.

Los médicos, asombrados, recomiendan realizar una cirugía exploratoria y extirpar lo que sea que encuentren, y cuánto antes. En estos casos es mejor cortar a tiempo, que lamentarse después.