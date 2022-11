Esta semana nos ha traído muchos temas candentes y hemos querido tomar la temperatura a la opinión pública. Para ello nos hemos dirigido a la plaza del Colegio Infantes del casco de Toledo donde hemos encuestado a los vecinos que frecuentan el establecimiento Casa Antonio. La principal preocupación, de manera aplastante, ha sido la reducción de penas por malversación.

Juan nos contaba: “yo cada vez que me levanto pienso en Iñaqui y es que me agarra una congoja que me acompaña todo el día. Pobre hombre”. Sentado a su lado estaba Pedro, que nos decía que si antes apenas dormía con la tipificación de la sedición, ahora pensando en los pobres malversadores no volvería a pegar ojo. María, del AMPA del San Lucas, insiste en que se podían haber llevado algo más, que para educar a los hijos no hace falta tanto. “Es que Matas tendría que estar comiendo a diario en estrellas Michelin. Para educar a los muchachos hace falta más imaginación, y no tanta Tablet”. “¿Y Oriol?" - nos dice Carla - "Que le han quitado el coche oficial. La gente lo único que piensa es en que le atiendan en el médico, ¡qué egoístas!”

Solamente alguien al fondo de la barra nos ha dicho que le preocupaba la reducción de las penas a violadores condenados. Ante el estupor del resto de los parroquianos, Juan ha dicho “Antonio, por favor, no le pongas otro botellín que ya no sabe ni lo que dice”.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

