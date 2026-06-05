León XIV en España: la verdad de Madrid, la belleza de Barcelona y la bondad de Canarias

León XIV desplegará durante su inminente viaje a España una agenda tan significativa e intensa que podría abrumar al lector menos familiarizado con las dinámicas de los viajes apostólicos.

Baste señalar que el Pontífice visitará en seis días tres Comunidades, cuatro ciudades y cinco diócesis hasta completar un total de veintiún actos públicos.

Desde distintos foros oficiales se ha informado ya, con profesionalidad y detalle, sobre el conjunto del viaje y cada uno de los actos que el Papa mantendrá con autoridades, multitudes y representantes de la sociedad civil.

Persiste, sin embargo, cierta difusa sensación de que la multitud de árboles y la diversidad de espacios en los que se ubican impiden contemplar el bosque en toda su extensión.

La teoría de los trascendentales podría servir como clave de bóveda explicativa para unificar la comprensión del viaje de León XIV a España. Conviene recordar, aunque sea sucintamente, dicha teoría.

Los escolásticos afirman que todo ente participa de una serie de cualidades fundamentales —verdad, bondad y belleza— que no atañen únicamente a una de las partes, categorías o accidentes del objeto, sino que lo trascienden al resultar aplicables al conjunto de la entidad.

Precisamente por ello, estas cualidades reciben el nombre de trascendentales.

Presentación de la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV. Gabriel Luengas Europa Press

Vayamos ahora a la primera parte del viaje papal, que tendrá lugar en Madrid entre el seis y el nueve de junio.

Durante las tres primeras jornadas, León XIV celebrará varios actos religiosos y mantendrá reuniones sociales e institucionales. Pero el momento más singular acontecerá en el Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante los miembros del Parlamento y el Senado.

La ocasión estará cargada de expectación: será la primera vez en la historia de España que un Papa visite la sede de la soberanía nacional.

El encuentro de León XIV con la democracia española acontecerá en un momento singular, marcado tanto por la madurez institucional —desde la Transición, nuestro sistema político acumula ya medio siglo de notables logros— como por un deterioro ético que ha desembocado en la actual crisis de representatividad.

Las relaciones entre la autoridad espiritual y el poder político siempre han distado de resultar sencillas. Basta recordar la recelosa pregunta —"Quid est veritas?"— con la que hace dos mil años un prefecto romano trató de despachar el asunto.

"La estancia de León XIV en Barcelona, coincidente con el centenario de la muerte de Gaudí, es interpretada como un indicio de la próxima beatificación del constructor de la Sagrada Familia"

A aquella interrogación respondió Tomás de Aquino con una fórmula que ha hecho fortuna: "Veritas est adaequatio rei et intellectus". La verdad es la adecuación entre la realidad y el intelecto.

El Aquinate detalla, precisamente en su tratado De Veritate, que lo verdadero se manifiesta cuando las palabras reciben la predicación de la verdad, de la misma manera que los conceptos por ellas significados.

No parece que la búsqueda de la verdad y el afán de servicio sean hoy los motores que impulsan las palabras polarizadoras y los conceptos populistas que desde hace ya demasiados años destiñen la política española (mención aparte merece la escandalosa sucesión de casos de corrupción).

Ese será, en todo caso, el panorama que León XIV tendrá ante sí cuando suba al estrado del hemiciclo para pronunciar su discurso. El lema "Alzad la mirada", que articula su viaje apostólico, parecerá entonces más pertinente que nunca.

En suma, el trascendental de la verdad podría constituir una clave útil para comprender el núcleo de la presencia del Papa en la capital del Reino de España.

La segunda parte del viaje acontecerá entre el nueve y el once de junio en Barcelona. La apretada agenda de los tres días en Cataluña desembocará el día diez en la Misa de la basílica de la Sagrada Familia, presidida por León XIV.

Tras la celebración, bendecirá los 172,5 metros de la Torre de Jesucristo, que convierten al templo en la iglesia más alta del mundo.

La genialidad de Antoni Gaudí, capaz de atraer a Barcelona riadas de turistas llegados desde todos los puntos del planeta para contemplar la inimitable mezcla de audacia técnica y desbordante belleza que caracteriza sus edificios, sólo es comparable a la fe que guió la vida del arquitecto catalán.

De hecho, la estancia de León XIV en Barcelona, coincidente con el centenario de la muerte de Gaudí, es interpretada como un indicio de la próxima beatificación del constructor de la Sagrada Familia.

Durante esa noche, como colofón del acto papal, será proyectada en el cielo de la ciudad condal una frase de Gaudí —"Primero el amor, después la técnica"— que guarda resonancia con las reflexiones de Tomás de Aquino sobre la belleza.

Sostiene el fraile napolitano que lo bello es la expresión de la bondad en el orden de lo cognitivo. También formula una singular reflexión: "La belleza tiene semejanza con lo propio del Hijo".

"La agenda de León XIV semeja la concreción existencial de una idea muy católica: los vulnerables nunca son estadísticas ni categorías sociológicas, sino lugares privilegiados de la presencia de Cristo."

El Aquinate explica que, en la teología cristiana, el Hijo, Jesucristo, es la Palabra perfecta del Padre eterno. Y, por tanto, Luz y esplendor del entendimiento. De ahí que lo bello guarde especial relación con la segunda Persona de la Trinidad.

Dado que la torre que bendecirá el Papa está erigida en honor al Hijo, parece oportuno contemplar la presencia de León XIV en Barcelona desde el trascendental de la belleza.

Tras el poder y la gloria —Madrid siempre más sinaítico, y Barcelona con ese aire tabórico que tiene—, comienza el tercer y último tramo del viaje, que nos lleva hacia el Gólgota.

León XIV estará los días once y doce de junio en las Islas Canarias, cumpliendo así el deseo pendiente de Francisco de expresar allí la cercanía de la Iglesia con los migrantes, el pueblo canario y sus gobernantes.

Servirse del trascendental de la bondad, el más intuitivamente comprensible de los tres, para sintetizar esta parte del viaje resulta a todas luces evidente.

Apunta el Aquinate que Dios, Ser Supremo, infinitamente bueno y perfecto, comunica a toda la creación el ser, la bondad y la perfección.

Lo propio de la condición humana es utilizar su naturaleza racional para, en analógica semejanza con Dios, tratar de caminar hacia la perfección mediante actos de fraternidad dirigidos al prójimo, especialmente a quienes más lo necesitan.

Pero en este caso sería un error ceñir el trascendental de la bondad únicamente a la parte canaria del viaje. En realidad, toda la estancia de León XIV en España está marcada por actos de reconocimiento y afecto hacia los desfavorecidos.

Por ejemplo, al poco de llegar a Madrid, visitará un centro de acogida de Cáritas en Carabanchel, y en Barcelona realizará una visita a la prisión de Can Brians.

Es posible que de este modo el Papa trate de evitar la posible instrumentalización que cualquier autoridad pretenda realizar sobre su viaje.

Lo cierto es que la agenda de León XIV semeja la concreción existencial de una idea muy católica: los vulnerables nunca son estadísticas ni categorías sociológicas, sino lugares privilegiados de la presencia de Cristo.

Al tiempo, parecería lanzar la advertencia de que la búsqueda de la belleza y de la verdad, para no desembocar en los callejones sin salida del esteticismo o de los radicalismos ideológicos, debe mantener siempre presente la vocación de servicio hacia los sectores frágiles de la sociedad.

Así lo hicieron Antoni Gaudí, quien llegó a renunciar a sus honorarios para garantizar el jornal de los trabajadores de la Sagrada Familia, y los mejores representantes del pensamiento español.

Destaca entre ellos Francisco de Vitoria, a quien precisamente hoy la Universidad de Salamanca concede un doctorado honoris causa a título póstumo por la imborrable huella intelectual que ha dejado en la historia de la humanidad como padre del Derecho Internacional y de los cimientos teóricos de los Derechos Humanos.

La interrelación práctica y, en no pocas ocasiones, también paragógica —tanto como Jesús de Nazaret, a la vez el Crucificado y el Resucitado— entre el bien, la belleza y la verdad no forma parte de ninguna reciente moda teológica. Ni, peor aún, de algún medievalizante artificio intelectual. Puede rastrearse hasta los albores del cristianismo.

Un antecesor de León XIV, Benedicto XVI, lo resume con claridad: "La belleza de la verdad, la belleza de Dios mismo, que nos atrae poderosamente y nos inflige, como si dijéramos, la herida del Amor, de un eros santo que nos capacita para seguir adelante con y en la Iglesia, su Esposa, para encontrar el Amor que nos llama".

Para hablar de esto, que no es poco, vendrá el Papa a España.

*** José Barros es periodista y consultor de comunicación.