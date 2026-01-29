¿Cuánto fascismo hay en el régimen de Putin?

La etiqueta "fascismo" se ha convertido en un término prácticamente vacío de significado.

La propaganda soviética desempeñó un papel importante en ello. Aplicaba la etiqueta a todos sus oponentes, desde la socialdemocracia hasta el sionismo. El régimen de Putin ha continuado esta tradición con su ataque a Ucrania.

¿Se trata, por tanto, de un simple cambio de tornas cuando esta acusación se dirige contra las propias políticas de Putin?

Este tema ha sido objeto de debate durante algún tiempo. Incluso investigadores que no aprueban en absoluto la política de violencia de Rusia han expresado en el pasado sus objeciones al "término que empieza por F" (o incluso a la "bomba F").

El libro Russia and Modern Fascism: New Perspectives on the Kremlin’s War Against Ukraine, con doce contribuciones de investigadores del Reino Unido, Polonia, Estados Unidos, Alemania y Ucrania, aborda este debate.

El título (no "fascismo ruso", sino "Rusia y el fascismo moderno") sugiere cierta cautela.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una ceremonia de entrega de medallas en Moscú a soldados que participaron en la guerra en Ucrania. Reuters

Del mismo modo, la imagen de la portada es un collage cuidadosamente compuesto: junto al retrato de Putin, no aparecen Hitler ni Mussolini, sino Stalin. No hay esvásticas ni haces de varas, sino una hoz y un martillo. No vemos camisas negras o marrones marchando con aire sombrío, sino jóvenes, principalmente mujeres atléticas, caminando con ropa blanca informal.

El libro aparece en una colección en la que, a pesar de centrarse en temas (post)soviéticos, ya se publicó en 2006 una colección de ensayos fundamentales sobre el fascismo genérico bajo el título Fascism Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right ("Fascismo pasado y presente, Occidente y Oriente: un debate internacional sobre conceptos y casos en el estudio comparativo de la extrema derecha").

Fascism Past and Present, West and East se centraba en el concepto del fascismo como "ultranacionalismo palingenésico", una idea desarrollada por Roger D. Griffin (de la Universidad Oxford Brookes) y fue escrito, entre otros factores, por el auge de la obra y el pensamiento de Aleksandr Dugin (nacido en 1962).

'Russia and Modern Fascism'.

La introducción de Russia and Modern Fascism, escrita por los dos editores, Ian Garner (Instituto Pilecki, Varsovia) y Taras Kuzio (Academia Mohyla de Kiev), retoma este enfoque.

Para ellos, el renacimiento, desde 2020, de una nación degenerada a través de la redención violenta es una forma moderna de fascismo. En su contribución al libro muestran cómo la destrucción despiadada de Mariúpol en 2022 ilustra el "ciclo de destrucción y rejuvenecimiento" (p. 272), dentro de una guerra perpetua.

Esta interpretación de la violencia como ejemplo de una proyección fascista de muerte y renacimiento es comprensible. Pero, ¿es la destrucción de ciudades en Chechenia o Siria por parte de las tropas rusas también una expresión de "rejuvenecimiento"?

¿Y significa la colonización planificada de Mariúpol por cientos de miles de colonos rusos un "renacimiento" de la propia Rusia?

El único intento de abordar la cuestión de forma sistemática utilizando categorías claras proviene de Alexander J. Motyl (de la Universidad Rutgers-Newark).

Según Motyl, la dictadura, el apoyo de las masas, el culto a la personalidad y un estilo de liderazgo personal son los factores decisivos del régimen fascista. En una tipología de democracia frente a regímenes semi y totalmente autoritarios, incluido el fascismo, Putin cumple todos los criterios del autoritarismo.

"La promoción por parte de la administración Putin del pensamiento fascista no da lugar a un fascismo pleno, sino más bien a un cuasifascismo"

Además, es un dictador personalista con apoyo masivo.

Esto hace que, en opinión de Motyl, el autoritarismo de Putin sea un tipo de fascismo.

En su contribución, el editor de la colección, Andreas Umland (del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales), hace hincapié en la fórmula de la palingenesia, que Motyl rechaza por considerarla demasiado general.

Pero incluso la promoción por parte de la administración Putin del pensamiento fascista, especialmente el de Iván Ilyin (1883-1954), y el auge de Dugin, no dan lugar a un fascismo pleno, sino más bien a un "cuasifascismo".

Umland acierta en su observación cuando destaca que el ataque a gran escala contra Ucrania se debe no sólo a un giro hacia el fervor revolucionario ultranacionalista, sino también a una política de poder cínica y a un error de cálculo.

Joanna Getka (Universidad de Varsovia) y Jolanta Darczewska (Centro de Estudios Orientales, Varsovia) sostienen que existe una tradición fascista marginal en Rusia, tanto en la emigración rusa como dentro del país tras el fin de la URSS.

Como prueba de una fascistización gradual (es decir, no un fascismo plenamente desarrollado), citan los famosos panfletos sobre la "desnazificación" de Ucrania. Un fascismo con máscara antifascista, pero también sólo una caricatura del fascismo, aunque peligrosa y agresiva.

De manera similar, en su artículo sobre la Iglesia Ortodoxa Rusa y su importancia en el imperialismo ruso actual, Michał Wawrzonek (Universidad Ignatianum, Cracovia) oscila entre la afirmación del fascismo contemporáneo y la declaración más cautelosa de que la ideología panrusa es "probablemente" comparable al fascismo italiano y al nazismo alemán del periodo de entreguerras (p. 175).

Vladímir Putin y la propagandista Simonián, en el 20 aniversario de Russia Today en Moscú. Sputnik

En su contribución, Andreas Heinemann-Grüder (Universidad de Bonn) destaca el motivo de la "guerra santa" en la propaganda antiucraniana. Concluye que no se trata de una repetición de los enfoques totalitarios (incluido el fascismo) del siglo XX, sino más bien de la expresión de una ideología estatal "religiosa fundamentalista".

La narrativa de la defensa de Rusia en la tradición de la Segunda Guerra Mundial desempeña aquí un papel importante. En una sociedad "neototalitaria", se impone como la única interpretación admisible.

Más importante que una calificación coherente es el diagnóstico de que estos discursos cuasi religiosos equivalen a una justificación, incluso a una exigencia, de un estado de guerra constante.

Esto también se puede observar en los esfuerzos realizados bajo Putin en el sistema educativo, que Maria Domańska (Centro de Estudios Orientales, Varsovia) describe como "educación fascista" en un régimen que ella también denomina "neototalitario".

El culto al militarismo desde 2008 ha propagado mitos históricos, incluida la demonización de los ucranianos como "nazis". De hecho, el cambio hacia un enemigo "nazi" en lugar de principalmente "fascista" de Rusia es una innovación lingüística que merece un examen más detenido.

¿Es posible que el término "neonazi" para designar a los enemigos haya sustituido al de "fascista" porque demasiados partidarios del propio bando ruso se adhieren abiertamente a conceptos fascistas o relacionados con el fascismo?

El libro ciertamente no puede esclarecer del todo la eficacia de la propaganda. En cualquier caso, es una señal interesante de un estudio de 2024 citado por Domańska que la retórica bélica no es demasiado popular entre la generación más joven.

Lo que Jaroslava Barbieri (Chatham House, Londres) ha recopilado sobre el adoctrinamiento de los jóvenes en los territorios ocupados por Rusia es inquietante. Aquí se emplean la intimidación, la asimilación forzosa y el uso de profesores de Rusia; la educación en línea ucraniana sólo llega a una minoría.

En sus conclusiones, Paul D'Anieri (Universidad de California, Riverside) admite que el libro no pondrá fin al debate sobre la aplicación del concepto de fascismo a Rusia. Sin embargo, esa etiqueta, que tiene en cuenta el culto a la violencia, la guerra y la masculinidad, es necesaria porque, a diferencia de 2015, Rusia ya no es "un Estado autoritario más" (p. 304).

"Un componente clave del nacionalismo imperial, como bajo los zares y los emigrados 'blancos', es la negación de la nación ucraniana"

En resumen, el libro plantea más preguntas que respuestas. Una y otra vez surgen valoraciones que sugieren clasificaciones alternativas. Incluso Motyl, el defensor más acérrimo de la etiqueta de fascismo, se refiere en un momento dado a Putin como un nuevo "zar" (p. 52).

Los editores diagnostican en su capítulo sobre Mariúpol que un componente clave del nacionalismo imperial, como bajo los zares y los emigrados "blancos", es la negación de la nación ucraniana.

Pero, ¿cómo encaja esto con su informe de que el museo de la ciudad de Mariúpol va a llevar el nombre del confidente cercano de Stalin, Andréi Zhdánov (1896-1948)?

El libro no analiza cuánto "fascismo" había ya en el estalinismo, algo que algunos líderes fascistas reconocieron en ocasiones. A primera vista, la etiqueta de estalinismo puede parecer contradictoria, dado que el terror actual no se dirige contra el propio pueblo del país, como ocurría en el apogeo del estalinismo.

Pero esto también se puede ver de otra manera. ¿No considera Putin a los ucranianos, contra los que está librando una guerra por su "traición", como sus súbditos legítimos? ¿Y no implicaría una nueva forma de fascismo mucho más que simplemente colocar a diferentes grupos étnicos en una jerarquía?

Los ucranianos, que son el blanco de la hostilidad, no se clasifican como fundamentalmente diferentes, sino como iguales (en valor) a los rusos. En su capítulo sobre Mariúpol, los editores muestran cómo la propaganda rusa acusa a los ucranianos de querer verse a sí mismos como algo independiente, "confundidos" por los propagandistas occidentales.

Lanzacohetes TOS-1A desfilando en Moscú. Ministerio de Defensa de Rusia

La homofobia propagada, a su vez, parece "fascista", a diferencia de la ausencia casi total de propaganda antisemita; ninguno de estos temas se trata en el libro.

Y la invocación de la unidad de los pueblos de la Federación Rusa (que, como describen los editores, se incorpora a los monumentos durante la reconstrucción de Mariúpol) no es típica del fascismo.

Sin embargo, esto no resta valor al libro. Las contradicciones mencionadas son inevitables y reflejan la apertura de una búsqueda continua.

Lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas. El debate sobre los términos y las categorías sirve, en última instancia, para agudizar y profundizar las observaciones y evaluaciones.

Andreas Umland también destaca en su contribución que tales atribuciones no pueden ser irrefutablemente verdaderas o falsas, sino que siempre se basan en convenciones. Además de la clasificación académica, también existe una dimensión subjetiva, especialmente en la percepción específica del pueblo ucraniano.

Provocar contraargumentos no es una debilidad, sino una fortaleza. De este modo, el libro puede suscitar muchos debates fructíferos.

Cualquiera que quiera reflexionar más profundamente sobre el putinismo debería leer este libro.

*** Matthias Vetter es escritor y experto en Historia Medieval, Moderna y de Europa del Este, así como en Lenguas Eslavas.