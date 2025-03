¿Qué pretende Trump declarando el inglés como único idioma oficial de los Estados Unidos?

El 1 de marzo de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que se declara el inglés como "el" idioma oficial de los Estados Unidos de América ("English is the official language of the United States").

El uso del artículo es relevante porque excluye formalmente el empleo de cualquier otro idioma a nivel federal.

Previamente a otras consideraciones, conviene tener en cuenta que esta declaración de la oficialidad del inglés ni garantiza su empleo en contextos en los que anteriormente no se empleara, ni impide el uso de otras lenguas en dominios sociales ajenos a las actividades federales oficiales.