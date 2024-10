Si Israel cae, nosotros caemos

7 de octubre de 2023: mujeres, hombres, ancianos, niños, entre ellos franceses, fueron masacrados, asesinados, violados o secuestrados durante el festival de música Nova o en sus kibbuts en el sur de Israel. Estos crímenes fueron cometidos por la organización islamista y terrorista Hamás.

El día siguiente al 7 de octubre es un día sin fin. Seguimos en ese día. La ola de odio hacia los judíos y hacia Israel que se desató en el mundo desde el 8 de octubre, con la ayuda de cómplices obscenos del islamismo – wokistas o “insoumis” – no ha dejado de causar daños considerables en nuestras sociedades.

Imagen de la Torre Eiffel con la bandera de Israel

La guerra se desata en Oriente Próximo. Con su cortejo de muertos civiles, poblaciones desplazadas y horrores.

Hamás se niega a dejar las armas y a liberar a los rehenes de la Franja de Gaza. Hezbolá tampoco tiene intención de cesar el fuego, de hecho, fueron quienes rompieron el alto el fuego el 8 de octubre de 2023 al bombardear Israel "en apoyo a los palestinos". Esta realidad, coordinada por Irán, que arma al grupo chiita, ha durado ya casi un año: más de 9.000 misiles, drones y cohetes han sido lanzados por el Hezbolá contra Israel.

Así, más de 60.000 civiles israelíes han tenido que abandonar sus hogares, mientras que 60 israelíes perdieron la vida y más de 190 millones de metros cuadrados de tierras han sido quemadas.

¿Cómo pudo el presidente Macron hablar de una lógica de "represalias" de Hezbolá? El grupo chií comenzó esta guerra, mientras Israel aún luchaba en su propio territorio contra terroristas del Hamás y otros grupos islamistas que se infiltraron tras los masacres del día anterior, llevando a la muerte de 1.200 personas y la toma de 251 rehenes.

Asistimos a un pogromo de carácter genocida, con la intención de matar al mayor número posible de judíos, masacrando, violando, humillando a civiles que no podían defenderse y a militares sorprendidos por la magnitud del ataque.

Hezbolá mismo tenía un plan similar al del Hamás. Hace tiempo que construye infraestructuras militares en el sur del Líbano en medio de poblaciones civiles, y se entrena para "conquistar la Galilea" y llevar a cabo una masacre aún mayor contra Israel.

Durante un año, ha practicado una diplomacia, en el mejor de los casos, zigzagueante, y en el peor, equidistante entre Israel y sus enemigos islamistas

No entender el cambio que representa esta fecha funesta en la guerra que el islamismo lleva a cabo contra Israel y Occidente, ni el hecho de que aún haya dos ciudadanos franceses entre los 101 rehenes en manos del Hamás en Gaza, podría sellar la incapacidad de Francia para tener alguna influencia en Oriente Medio.

Peor aún, al pronunciarse a favor de "detener las entregas de armas a Israel utilizadas en la Franja de Gaza" (cuando nuestro país no le entrega ninguna…), el presidente de la República comete un doble error moral y político: lo hace en la víspera de las conmemoraciones del 7 de octubre y se aleja de un aliado preciado.

Durante un año, ha practicado una diplomacia, en el mejor de los casos, zigzagueante, y en el peor, equidistante entre Israel y sus enemigos islamistas. Ha mostrado poca sensibilidad y una gran incomprensión del trauma vivido al tardar en ir a Israel tras los ataques o al estar ausente en la gran manifestación del 12 de noviembre de 2023 en París contra el antisemitismo. Hay mucho en juego…

La voluntad es muy amplia, casi unánime en Israel, al menos en ese punto: que nunca más un ataque como el del 7 de octubre pueda repetirse.

Los tiempos en los que Israel es bombardeado y amenazado han terminado. Irán y sus proxies han subestimado claramente la determinación y las capacidades de Israel. En esta defensa existencial, su respuesta es acabar con el Hamás y sus cómplices, verdaderos responsables de la muerte de miles de civiles palestinos utilizados como escudos humanos en esta guerra.

Durante meses, Israel ha respondido al Norte, atacando esporádicamente los sitios de Hezbolá desde donde se lanzaban los cohetes hacia su territorio.

Esforzarse por hacer cumplir sus propias decisiones por parte de Hezbolá es una tarea que el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Francia forma parte, no ha logrado llevar a cabo

Durante meses, Israel ha llamado, al igual que otros países, incluida Francia, y buscado una solución diplomática para evitar la conflagración, pidiendo, en especial, el respeto a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006. Esta resolución, vinculante según el derecho internacional, autoriza exclusivamente la presencia del ejército regular libanés entre el río Litani y la frontera sur con Israel (línea azul) y exige el desarme de los grupos armados no estatales.

Esforzarse por hacer cumplir sus propias decisiones por parte de Hezbolá es una tarea que el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Francia forma parte, no ha logrado llevar a cabo. Su aplicación es, sin embargo, la única solución aceptable para la seguridad de los habitantes del sur de Líbano y del norte de Israel.

En esas condiciones, los ataques israelíes en las posiciones de Hezbolá se intensificaron tras la explosión de los busca y de los walkie-talkies y radios que el Hezbolá utilizaba para comunicarse.

Con una proeza tecnológica y táctica, la pequeña cantidad de explosivos destinada a tocar únicamente a los portadores de estas herramientas ha permitido neutralizar a miles de terroristas de Hezbolá, minimizando al máximo los efectos colaterales sobre civiles.

Sin embargo, el presidente Macron se dirigió a los libaneses tras este ataque para compartir su dolor y estar a su lado. ¿A qué libaneses se refiere? ¿A los miembros del grupo terrorista Hezbolá, responsables del asesinato de 58 militares franceses en 1983 y de la toma de rehenes de nuestros periodistas? ¿Al dolor de los libaneses por este ataque a aquellos que ponen en peligro su vida diariamente escondiéndose entre la población civil y lanzando misiles desde zonas civiles habitadas? El presidente francés omitió extrañamente mencionar a un actor clave en esta situación: Hezbolá.

Este último no tiene ninguna intención de deponer las armas. Y es a él a quien ataca Israel, no al pueblo libanés multiconfesional, tomado como rehén por este "Estado dentro del Estado" financiado por Irán, el tráfico de drogas y sus redes en África Occidental y América Latina.

La milicia chií tiene como principal objetivo, según establece su carta fundacional, eliminar a Israel de la faz de la tierra. No importa cuántas personas mueran ni cuánto tiempo Tome. Es esta organización la que estaba dirigida por Hassan Nasrallah, cuya desaparición hoy nadie puede lamentar seriamente. Es incluso "una medida de justicia", como declaró el presidente Biden.

El ataque de misiles balísticos más masivo de la historia por parte de la República Islámica contra Israel el martes 1 de octubre exige que nuestras posiciones sean claras

El peligro fundamental para el Estado hebreo y el resto del mundo sigue siendo, incluso después del 7 de octubre, Irán y su capacidad para dotarse del arma nuclear. El ataque de misiles balísticos más masivo de la historia por parte de la República Islámica contra Israel el martes 1 de octubre exige que nuestras posiciones sean claras.

El líder supremo iraní, el Ayatollah Jomeini, ordenó a sus tropas propagar la revolución islámica por todo el mundo en 1979. Para imponer la supremacía chiita en el mundo árabe y combatir a Occidente, Irán utiliza milicias como Hamás o Yihad Islámica en Palestina, los hutíes en Yemen, Hezbolá en Siria y Líbano, y otros en Irak, cuando no ataca directamente a Israel como lo hizo en abril y octubre de 2024. Y en estas últimas horas, el actual líder supremo, Ali Khamenei, amenaza con la destrucción de los israelíes.

Francia debe salir de su posición de equilibrista que no convence a nadie en Oriente Medio y entender que grupos como Hezbolá no tienen interés por la causa palestina

Francia, de la misma manera que condena los ataques iraníes, debe condenar los ataques de sus milicias aliadas contra Israel. Defender a Israel contra Irán, pero no defenderlo contra Hezbolá no tiene sentido. Francia debe salir de su posición de equilibrista que no convence a nadie en Oriente Medio y entender que grupos como Hezbolá no tienen interés por la causa palestina, que solo les sirve de excusa.

Este último ha librado la guerra en Siria para salvar el régimen de Al-Assad, aliado de la República Islámica. Ha, entre otras cosas, hambriento y participado en la masacre de los palestinos del campo de Yarmouk en las afueras de Damasco. Y la milicia chiita garantiza, a través de la violencia, el "derecho divino" de Irán a decidir el futuro del Líbano, un país amigo de Francia.

Francia tiene razón al afirmar que la mejor guerra es la que se evita. Pero la que se posponga por un alto el fuego permitirá a Hezbolá rearmarse y reorganizarse tras las pérdidas sufridas, para atacar mejor a Israel y sembrar el terror.

El mundo debe entender que se trata de una guerra de supervivencia para Israel, que lucha solo frente a estas amenazas. Si Israel cae, Europa es la siguiente línea de frente frente al islamismo

Por eso es necesario defender el derecho de Israel a defenderse. Es incluso un deber de respuesta de un Estado democrático y protector hacia sus ciudadanos. A pesar de lo que digan algunos, Francia misma tuvo que hacer esta elección tras los ataques de noviembre de 2015.

Y mientras Israel lucha también por nosotros, por la defensa de nuestros valores, debemos ser un apoyo irreprochable. Francia ha condenado las transferencias de armas de Irán a Rusia. Debe hacerlo de manera clara para las transferencias de armas de Irán al Hezbolá y a las otras milicias.

El mundo debe entender que se trata de una guerra de supervivencia para Israel, que lucha solo frente a estas amenazas. Si Israel cae, Europa es la siguiente línea de frente frente al islamismo.

Las soluciones diplomáticas y políticas serán, evidentemente, indispensables. La paz mediante el diálogo debe imponerse. Israel ya firmó hace varias décadas acuerdos de paz con Egipto, Jordania e incluso con los palestinos y cofirmó recientemente con otros países árabes los "Acuerdos de Abraham", que deben conducir a un apaciguamiento duradero en la región.

Será necesario reconstruir Gaza, encontrar una verdadera solución de futuro y digna para los palestinos, ayudar a Líbano a levantarse. El papel de la Unión Europea y de Francia puede ser esencial. Pero la condición previa es la seguridad de Israel y, por lo tanto, es necesario poner un alto definitivo a las acciones de Irán y sus milicias.

*** Manuel Valls es ex primer ministro de la República Francesa (2014-2016) y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona (2019-2021).