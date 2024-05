Hoy se aprueba la amnistía, qué dice la prensa

¡Hoy es un gran día para celebrar la igualdad entre ciudadanos! Porque es todavía más importante celebrar las cosas cuando se parecen. En los pueblos, cuando alguien se muere, se le celebra con una merienda. Igualdad ante la ley, querida difunta, que en paz descanses, hoy te celebramos. ¡Hoy es el día de la aprobación de la amnistía! La sesión empieza a las nueve en el Congreso.

Queridos diputados del PSOE, no se duerman ustedes, señoría, cada voto es imprescindible. Me agradecerá el presidente que les lea este recordatorio maravilloso que encuentro en El Periódico de Cataluña y EL ESPAÑOL: “Sánchez ordena a todos sus diputados pasar noche en Madrid para asegurar la votación. El grupo socialista ha recordado a los parlamentarios que voten ‘sí’ a la amnistía”.

Algún oyente malicioso podría pensar, “si es que hasta les tienen que recordar lo que deben votar”. No, oiga, claro que deben recordárselo. El otro día, la amnistía era inconstitucional, después no lo fue tanto, después era la clave de bóveda de la convivencia… No hay quien se aclare. Señorías, digan “sí” cuando les mencione la presidenta de la Cámara. “Amnistía”. Y respondan, por ser sinceros del todo: “Ahora sí”.

Veamos cómo prologan la votación en el Congreso los distintos periódicos. Empiezo con el lado del río contrario a Moncloa. El Mundo: “Sánchez y sus socios aprobarán hoy la amnistía, la ley que divide España”. Voy ahora a la pradera del Gobierno. El País, fijaos en el verbo, qué lindo: “El Congreso culmina hoy la ley de amnistía, clave para la legislatura”.

Algunas cuestiones interesantes. Los diarios más próximos a Sánchez destacan hoy lo siguiente: la amnistía ya se votó en las urnas de Cataluña y ganó el PSOE, por tanto está amortizada, ya no es un coste. Infolibre: “El Gobierno da por amortizada la amnistía y cree que la prueba es que el PP fía el 9-J a Begoña Gómez”.

Los diarios más contrarios a Sánchez ponen el foco en las serias dificultades que podría encontrar la amnistía para activarse. La Razón: “La aplicación de la amnistía entrará en un compás de espera respecto a aquellas causas en las que los jueces recurran a Europa”. ABC: “Al menos tres órganos judiciales pueden frenar desde mañana la Ley de Amnistía. El Supremo, la Audiencia Nacional o jueces catalanes”. Ojo también a esto… María Peral, la sala de lo Peral, en EL ESPAÑOL: “Los fiscales del 'procés' redactan un texto contra la aplicación de la amnistía y se lo harán llegar al fiscal general”. Al profesor se la producen los impuestos y a Sánchez la amnistía, ¡qué dolorosa es la hernia fiscal! La Vanguardia resume en su portada: “La amnistía se aprueba hoy y su aplicación queda ya en manos de los jueces”.

Patrón, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la amnistía y en la Constitución, en la democracia y en el fascismo, en el jardín de rosas y en el fango. El otro asunto mayoritario en los periódicos hoy es lo de Begoña Gómez.

Qué dicen los diarios más cercanos a Sánchez. El País: “La Audiencia avala pero limita la investigación a Begoña Gómez”. Destaca El País que es cierto que la Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación del juez, pero destaca todavía más que la propia Audiencia está obviando las conclusiones del informe de la Guardia Civil que dice que no hay delito.

Infolibre se centra en las “sombras que se ciernen sobre el juez Peinado”. Cuáles son esas sombras: pese al secreto de sumario, permitió que tanto la defensa como la acción popular tuvieran acceso a las declaraciones de los testigos; a pesar de atribuir a Begoña Gómez la condición de investigada, aún no la ha llamado a declarar.

Qué dicen los diarios más cercanos al padre Feijóo. El Confidencial destaca que la Audiencia de Madrid, en el documento, censura la actuación de la Fiscalía pidiendo repetidamente el archivo del caso. “Los tres jueces de la Audiencia que firman la resolución sostienen que el argumento de la Fiscalía podría llevar a crear lagunas de impunidad”. EL ESPAÑOL resalta que la Audiencia enmarca la investigación a Begoña Gómez en “el ámbito de la delincuencia moderna”.

Tres últimos detalles interesantes. El Mundo revela que Carlos Barrabés, el consultor al que Begoña encargó el diseño del famoso máster, colaborará con la justicia pero ha pedido aplazar su declaración debido al agravamiento de su cáncer. ABC dice que Begoña exigió a la consultora donde trabajaba antes de llegar a Moncloa figurar como licenciada sin serlo. Y El Confidencial dice que Antonio Camacho, el abogado de Begoña, también negoció la ley de amnistía como asesor jurídico.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.