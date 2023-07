Vuelo por España a través de los periódicos

Bienvenidos, oyentes y pasajeros a este último vuelo de la temporada. Sobrevolaremos, guiándonos por el mapa de los periódicos, este país antaño llamado España; hoy conocido como Unión de Territorios Federales hispánicos. Les habla el azafato, el nuevo. Pilota la nave el comandante Charles Alsaina, de Ohio. Le acompaña en la cabina el portugués Rubinho Amoens. Pasará la bandeja para que ustedes sigan colaborando con este tour el profesor Rodríguez Braun. Félix José Casillas les pondrá al tanto de los resultados del Mundial femenino y, al salir, Rosa Belmonte les regalará un ejemplar de La mala víctima.

Empezamos el viaje en Madrid, que un día, como Valladolid, fue capital de España. Sobrevolamos la sede del Partido Popular. Notarán turbulencias y algo de confusión. Si les entran dudas al escuchar los titulares contradictorios, no pregunten, porque no podremos resolvérselas. En La Razón se habla de un PP que “dará la batalla hasta el final” y de una estrategia que pasa por “llevar la iniciativa hasta saber si hay repetición electoral”. En ABC se confirma esa iniciativa –“Feijóo reivindica la victoria del PP y pide gobernar”– y también se dibuja a una organización unida, con los barones “respaldando” a su líder.

En El País, en cambio, se dice que los barones, pese a haber “cerrado filas” en el cónclave que se produjo ayer, critican “en privado” los “problemas” que les han “lastrado” en campaña. Que si la foto con el narco, que si no haber sabido gestionar los pactos con Vox… En El Mundo se recoge como opinión mayoritaria de los barones que “abonar el miedo a Vox”, como también hacía la izquierda, “fue un error”.

En El Confidencial se define lo ocurrido ayer en Génova como “una terapia de grupo” y se habla de una división en torno a la idea de ir a la investidura. Unos consideran que el padre Feijóo debe presentarse pese a saber que fracasará y otros conciben que no debe darle esa oportunidad a Sánchez de decir que el PP es incapaz de gobernar.

En varias crónicas se menciona la “borrachera de encuestas” como causa del desastre del PP. Habla en ABC Narciso Michavila, presidente de GAD3, que fue quien cargó una barbaridad los cubatas al venerable padre Feijóo y sus compañeros. Les ponía en el vaso entre 150 y 160 escaños. Dice hoy: “Los electores de izquierda que se quedaron en casa el 28M han votado por miedo a Vox”. En EL ESPAÑOL se da una clave interesante: falta por contar el voto del extranjero, ese que llega en avión, como nosotros. El PP tiene esperanzas de que un escaño caiga de su lado. Así, a Sánchez no le valdría con la abstención de Puigdemont. Necesitaría su voto afirmativo.

ALSINA–¿Y qué pasa en el Gobierno? ¿Ha movido Pedro Sánchez alguna pieza?

Sobrevolamos, como dice el comandante Alsaina, de Ohio, la república federal catalana. Leemos la portada de La Vanguardia: “Sánchez y Puigdemont, dispuestos a dialogar para la investidura. El Gobierno rechaza negociar un referéndum, pero está abierto a explorar fórmulas para evitar nuevos encarcelamientos vinculados al proceso independentista”.

Quien ya ejerce de mediador entre Sánchez y Puigdemont parecer ser el propio periódico catalán, que en su editorial apuesta por un pacto: “Sería bueno que se hallara una solución satisfactoria para Puigdemont y otros políticos independentistas con causas pendientes. Pero sería no menos deseable que en Junts supieran reconocer la oportunidad que se les presenta y aprovecharla, en beneficio propio y también para facilitar la gobernabilidad”. El País, en su opinión institucional, no se muestra todavía. Dice: “Comienza una compleja etapa de negociación que debería alumbrar un Gobierno para España”. Pero no aclara si esa negociación debe ser entre PSOE y PP o entre PSOE y Puigdemont.

El Mundo también asegura que Sánchez está “dispuesto a negociar un precio con Puigdemont”, pero reitera que el president pondrá “mesura y tranquilidad” al calendario: “Ordena no tener prisas”. El Confidencial, en la misma línea: “Los socialistas buscan aplazar hasta septiembre las negociaciones. Ceden la iniciativa a Feijóo para que se retrate aislado junto a Vox”.

No obstante, ABC informa de que el presidente ha encargado a Yolanda Díaz que le vaya abriendo camino: “Sánchez permite que Sumar se encargue de negociar el apoyo de Puigdemont”.

Sobrevolamos ahora la tierra verde y alegre de Euskal Herria. Les repartimos, cortesía de la casa, un bocadillo de atún con piparras, bat bakoitzarentzat, elaborados con la receta de Patxito López. Si afinan los oídos, podrán escuchar aquí en el cielo al tío Canuto, cantando suspiros de España. Miren ahí abajo. Titular de La Razón: “Otegi dice que impedirá que el ‘reaccionario bloque’ de PP y Vox gobierne”. Es decir: el Mahatma Gandhi euskaldún se ofrece para ejercer de mediador entre Sánchez y Puigdemont.

Terminamos el vuelo un poco más lejos, subimos la temperatura. Estamos llegando a Abu Dabi, en cuyo exilio permanece Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, un día monarca de aquel país que fue España. Leo en EL ESPAÑOL: “La resistencia de Sánchez aleja la vuelta definitiva de Juan Carlos I”.

