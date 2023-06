Los periódicos, a la bilbaína

Esta noche, en el Euskalduna, hay concierto con motivo de los premios de la Fundación BBVA. Quienes asistan podrán mecer sus inquietudes en las melodías de Elgar y de Schumann. A mí, anoche, me tocó en suerte el infierno. Unos bailes con música tecno organizados por no sé quién a unos metros de mi habitación, en la plaza del Arriaga.

Como no podía dormir, me puse el chubasquero y salí a recorrer los archivos parroquiales de esta ciudad. El Sagrado Corazón, los santos Juanes, San Vicente Mártir en Abando. ¡Subí hasta la basílica de Begoña! Quería confirmar una sospecha mediante el hallazgo de una partida bautismal: Pedro Sánchez no puede ser de Madrid. Sólo alguien nacido en Bilbao puede contestar como lo hizo ayer el presidente en el estudio de Onda Cero. Esa templanza, esa seguridad, esa sonrisa irónica.

Porque la mayoría de las noticias de esta mañana nacen en la entrevista de ayer. Pedro Cuartango, en su columna de ABC, recuerda los “fíjese” de Sánchez cuando el patrón le recordaba alguna de sus mentiras. Me sorprendió que el presidente, mi bilbaíno preferido, no respondiera con un “ay va, Dios”. O que se refiriera como “coña” a un argumento de Feijóo. Le hubiera quedado mucho mejor un “cago en sos”.

La Razón: “Sánchez busca restaurar su credibilidad y reniega ahora de Bildu”. El problema con lo de la credibilidad, recuerda en su texto Ignacio Camacho, es que el sintagma “mentiras de Sánchez” ya produce once millones de entradas en Google.

El momento de la conversación que más noticias ha generado en los periódicos ha sido ése en que Sánchez renegó de Irene Montero. El Confidencial: “Sánchez reniega de las políticas de Montero y se lanza a recuperar el feminismo clásico. El presidente del Gobierno enmienda el discurso feminista de sus socios mientras el PSOE lanza una campaña en redes sociales segmentada a mujeres mayores de 55 años”.

El Mundo: “Sánchez pierde 837.000 votos masculinos con Podemos en Igualdad. Inquietud en el PSOE ante el lastre electoral que le reporta Montero”. Algunos dirigentes del PSOE, según esta crónica, inciden: “No se puede ir contra la mitad de la población y estar señalándoles todo el rato. Al final se van”.

Lo curioso es que todas y cada una de las iniciativas impulsadas por Irene Montero han prosperado gracias a la firma del propio Pedro Sánchez. Se lo recuerdan al presidente sus compañeras de partido. EL ESPAÑOL: “Feministas del PSOE, perplejas con Sánchez por culpar a Irene Montero de iniciativas que él apoyó. El presidente cuelga a la ministra de Igualdad gran parte de los problemas de su Gobierno, tras hacer caso omiso a feministas socialistas”.

ALSINA–Esta mañana, ya que estamos en Bilbao, veo que hay muchas noticias en la prensa relacionadas con el País Vasco.

Sí, voy cruzando el río, sabes que te quiero, patrón, maite zaitut. Tiene que ver con una promesa electoral del padre Feijóo. Lo dijo en su día en Onda Cero y lo repitió anoche en la SER. Titular de La Razón: “Feijóo revisará una a una las leyes aprobadas gracias a Bildu”.

Tiene un cabreo terrible Arnaldo Otegi con el padre Feijóo y con el PNV. El Mundo: “Otegi señala al PNV por hacerle la campaña a Núñez Feijóo”. Se queja Bildu de que el PP y PNV se hayan repartido las alcaldías de lugares estratégicos y simbólicos como Vitoria, Durango o Gernika.

Otegi tiene razón porque habla de una “santa alianza” y el padre Feijóo es un jesuita. Pero llama la atención su ingenuidad cuando dice que el PNV le “compra el marco a la derecha”. ¡Pero si el PNV ya era de derechas casi cien años antes de que naciera el PP!

La portada de ABC recuerda los resultados alcanzados por un Bildu en auge en las autonómicas y municipales: “Otegi controla ya el 14% de los ayuntamientos navarros y más del 42% de los vascos, 21 más que hace cuatro años”.

En cuanto a los gobiernos autonómicos pendientes de cerrarse. El País dice: “El PP se enreda en los pactos con Vox tras el impacto de Valencia. Los populares dan a los ultras la presidencia del Parlamento de Baleares. Todavía no hay acuerdo en Murcia, Extremadura y Aragón. Los pactos de los ayuntamientos suprimen las concejalías de Igualdad”.

El Confidencial reitera que María Guardiola, la candidata extremeña, no aceptará el órdago de Vox. EL ESPAÑOL relata cómo Jorge Azcón, el barón aragonés, trata de sumar a todos los partidos regionalistas para pedir a Vox su apoyo sin necesidad de pactar y poder gobernar en solitario. “El PP y Vox redoblan su pulso en las autonomías donde todavía no hay pacto”, engloba ABC.

El padre Feijóo, mientras tanto, continúa con su discurso de la lista más votada. Recoge El País estas palabras suyas: “Si el PSOE no quiere que el PP gobierne con Vox, absténgase”.

A modo de obituario, Yolanda Díaz haciendo uso, por fin, de su carné del PCE. Ha purgado, veo en todos los periódicos, a la guardia pretoriana de Iglesias y ha incluido en las listas a muchos rebotados con Podemos. En su nuevo politburó no estarán Echenique, Montero y compañía.

¡Aúpa, patrón! ¡Gero arte! ¡Eskerrik asko! Cómo te gustó ayer el concierto en la plaza del Arriaga, ¿eh?

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

