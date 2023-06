¿Rodríguez Braun, nuevo ministro de Economía?

Atención a esta noticia de gran trascendencia. El Mundo: “Feijóo, sin cerebro económico en vísperas del 23-J”. El líder del PP no aclara quién dirigirá la economía si gobierna. Pero este titular sólo puede entenderse si se lee junto a este otro.

Doble página en ABC: entrevista a Carlos Rodríguez Braun. “Los ciudadanos no son culpables, sino víctimas de la inflación”. Llegado desde la Argentina para defender a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, a los contribuyentes, para defenderla a usted, señora; también a usted, querido oyente de este programa. Para defendernos a nosotros, compañeros. Miren qué foto, qué porte, los brazos cruzados y la vista puesta en el horizonte. Sólo puede posar así quien va a ser ministro de Economía.

Voy ahora con las noticias de segundo nivel. El Gobierno no comparte en público su análisis de lo que ocurrió en las autonómicas y municipales, pero algunos ministros han hablado fuera de micro. No se han aguantado. Por eso, varios periódicos incluyen ese análisis hoy en portada.

EL ESPAÑOL: “El PSOE cambia de táctica para captar voto de Sumar y Podemos”. Estos ministros entrevistados sin nombre propio dicen: “A nuestra izquierda no hay nada”. Como en la canción de Enrique Bunbury, los socialistas aseguran: “Más alto que nosotros, sólo el cielo”. La nueva estrategia, indica esta crónica, pasa por concentrar el voto útil de la izquierda en el PSOE.

Concibe el Gobierno que Sánchez, como un pararrayos, ha cargado con todas las culpas de la coalición, las de PSOE y Podemos; y que Yolanda Díazno termina de despegar en las encuestas. La unión de estos dos factores ha llevado a Sánchez a descartar presentar el tándem PSOE-Sumar.

En El Confidencial: “El tándem de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que se escenificó en la moción de censura de Vox, ha quedado enterrado”. En este texto también se incluyen otras conclusiones extraídas por el Gobierno que no serán contadas en público. El análisis de Moncloa es más o menos este: el PSOE no ha estado tan lejos del PP en total de voto, pero ha perdido mucho poder territorial por culpa del descalabro de Podemos. ¿Cómo vamos a unirnos con alguien que no suma? El titular de El Mundo va en la misma línea: “Moncloa sentencia a sus socios: ‘Hay que prescindir de ellos’”.

El que hace análisis a pecho descubierto es Emiliano García-Page, líder del pajismo, que le dice a Jorge Bustos: “Es evidente lo que ha pasado. Toda la Facultad de Medicina coincidiría en el diagnóstico”.

La portada de El País lleva hoy forma de encuesta. Es una encuesta como la Rayuela de Cortázar. Para leerla, puedes elegir dos caminos. Con Podemos y Yolanda Díaz presentándose juntos o con Podemos y Yolanda Díaz presentándose por separado. Y, ojo al dato, que ha vuelto José María García: si van juntos, PP y Vox no tienen escaños suficientes para gobernar. Si van separados, sí los tienen. La portada de La Razón publica una encuesta radicalmente distinta: PP y Vox suman mayoría absoluta de calle.

ALSINA–La cuestión, además del análisis, es ver qué hace Moncloa para revertir en las generales lo que ocurrió en las autonómicas y municipales. También hay varias noticias hoy al respecto.

El Confidencial: “Sánchez quiere recuperar a José Luis Ábalos y Carmen Calvo de cara a las elecciones generales”. Siempre están los tertulianos con eso de que el presidente del Gobierno anda todo el día cortando cabezas. Nada más lejos de la realidad. Sánchez exhibe el poder de la resurrección con mucha mayor claridad que el evangelio según san Juan.

El propio Ábalos, en una entrevista con EL ESPAÑOL, confirma su vuelta: “Tengo ganas de brega. Feijóo no es un jesuita, dirige una tropa de trumpistas”. No será jesuita, pero sí franciscano. Su austeridad le impide comprarse una chaqueta –se la robó a un compañero de partido durante dos semanas– y aprender inglés.

Juan Manuel de Prada, en su columna de hoy, alaba que el padre Feijóo no practique esta lengua: “Hablar el idioma de otro nos coloca en posición subalterna”. Lo más sorprendente es que De Prada también dice que Feijóo no habla siquiera gallego: “Su pálido gallego, sin color ni música, parece una traducción del castellano aliñada por Siri”.

Siri, ¿quién va a ganar las elecciones del 23 de julio?

Alexa, ¿qué piensas del profesor Rodríguez Braun, sobrino de Eva Braun, como nuevo ministro de Economía?

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

