El órdago final de Sánchez, según los periódicos

Las meditaciones en el huerto de La Moncloa ya han arrojado la conclusión: Pedro Sánchez, a partir de ahora samurái, morirá o matará en las próximas elecciones. Nos decía la lógica –y también el Gobierno– que el presidente, debido a las malas encuestas, intentaría desvincular en campaña el resultado de las autonómicas del de las generales.

EL ESPAÑOL: “Sánchez se empeña en convertir el 28-M en un plebiscito personal”. En esta crónica, se explica la contrapartida que tiene esta actitud para los candidatos autonómicos socialistas, que pidieron lo contrario, que el 28-M no fuera un Sánchez sí o Sánchez no.

La prueba de que el órdago de Sánchez va en serio está en la manera elegida para afrontar la campaña. El anuncio en primera persona de distintas medidas en los mítines. Titula El Mundo en su portada: “Las promesas electorales de Sánchez tienen ya un coste de 10.000 millones de euros”. El Confidencial relata el modus operandi dictado por Moncloa: el presidente lanza una medida sorpresa en su mitin del fin de semana y se aprueba el martes siguiente en el Consejo de Ministros. “Sánchez riega los 'martes electorales' con una lluvia de millones superior a la del escudo social”, se titula este artículo. Ahora entiendo por qué el profesor lleva un paraguas boca arriba cuando sale a la calle.

Hay contenido esta mañana para palpar qué les parece a los barones la estrategia personalista de Sánchez. En concreto, una larga entrevista a García-Page que es portada en ABC. Dice: “La gente vota con bisturí, pero el ruido nacional contamina. No sé si la sociedad está en disposición de seguir asumiendo que partidos que quieren acabar con España sigan decidiendo sobre ella”.

Le cuenta Page a Ruiz de Almirón que, cuando Sánchez pacta y otorga prebendas a los partidos nacionalistas, se ven “cercenados” los derechos de los castellano-manchegos. No ha descubierto Page la pólvora, la cuestión, y el mérito de Sánchez, es que esa pólvora nunca le explota.

A través de una encuesta en El Confidencial, podemos testar cómo le va al otro barón crítico, Javier Lambán. Hay empate técnico en Aragón entre PP y PSOE. Los bloques de derecha e izquierda saldrían empatados y sería Aragón Existe –el partido de la España Vaciada– el encargado de desequilibrar la balanza. “Aragón, al mejor postor”, señala el texto.

Y una noticia referida a un tercer barón, éste sí en el barco de Pedro Sánchez: el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Es el tema fuerte de El Mundo: “13 años de facturas sin contrato. Cuando era alcalde de Morella, Ximo Puig pagó 57 veces a la empresa de su hermano sin contrato de por medio. La empresa de Francis Puig ha disparado los ingresos desde que Ximo es presidente: 400.000 euros en ocho años”.

Tenemos nuevo lío en el Gobierno –ya no sé si esto se puede llamar "noticia"–, esta vez a cuenta de los avales a las hipotecas.

Explica los detalles El País: “Podemos se enfrenta al PSOE por el aval público a las hipotecas”. En contra de lo que pudiera parecer, a Irene Montero y Yolanda Díaz no les gusta que sea el Estado quien subvencione ese primer paso de los jóvenes en la compra de una vivienda. En Podemos prefieren que se ayude más al alquiler que a la compra. Y Yolanda Díaz sostiene que esta medida entraña un riesgo inflacionista. Relata El País que si el Gobierno no se rompió por el sí es sí, no va a hacerlo ahora.

Voy con la portada de La Razón, que da la razón con un artículo a Yolanda Díaz: "Los avales de Sánchez han inflado la vivienda en países donde ya han sido aplicados". Aprovecho esta portada para ir cruzando el río, y hablar de la oposición: "El PP integrará al casadismo en las listas para las generales". El padre Feijóo, dispuesto a firmar el armisticio en Génova de una vez por todas.

El lío lo tiene a su derecha, con Vox. Cito unas palabras de Abascal que recoge El País: “Nos hemos portado demasiado bien. Hasta aquí hemos llegado. Las cosas no van a seguir siendo así. Si quieren apoyo, tendrán que negociar con nosotros”. Escribió Gregorio Marañón un libro titulado “Ideas biológicas del padre Feijóo”, donde cuenta cómo su protagonista, el venerable padre Feijóo, iba podando el milagro. Y Feijóo va podando, a su ritmo, poco a poco, pero Abascal quiere podarle la cabeza a él.

Concluyo con el tema principal de La Vanguardia: “La okupación entra en campaña”. La oposición critica a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por no combatir este fenómeno que ya se alza como una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la ciudad. Escribe un artículo muy interesante Miquel Roca, padre de la Constitución y por tanto padre del derecho a la vivienda. “La okupación se está imponiendo”, señala Roca. Y luego acusa –entre líneas, que es como acusan los padres de la Constitución– al Gobierno central y al de Colau de “confundir vivienda social con amparar la okupación”.

