La putanesca de Meloni a Sánchez con la inmigración según cada periódico

Por primera vez desde que ganó las elecciones en Italia, casi todos los periódicos españoles han vuelto a estampar el nombre de Giorgia Meloni en sus portadas. El Mundo: “Italia declara el estado de emergencia durante seis meses por la crisis migratoria”. El País: “Meloni asume poderes extraordinarios contra la inmigración”. La Vanguardia: “Estado de emergencia migratorio en Italia”.

¿Qué significa esto de los “poderes extraordinarios”? Básicamente, que la señora Meloni va a poder tomar medidas contra la inmigración ilegal que, en situación ordinaria, no podría. Se trata de “agilizar las expulsiones”. Este paso no ha sorprendido desde el punto de vista de la ideología, pero sí desde el punto de vista de las matemáticas. Porque, indica El País, el año pasado Italia recibió 200.000 inmigrantes ilegales y en lo que llevamos de año no se han alcanzado los 30.000.

La cuestión es: ¿por qué la gran mayoría de periódicos españoles ha elegido esta noticia como titular principal? La respuesta está en la crónica de Alberto Prieto para EL ESPAÑOL: debido a las consecuencias directas que el cierre de las costas de Meloni va a tener para nuestro país. “Meloni desviará la 'bomba migratoria' del verano a España y Grecia”. Meloni le ha hecho la putanesca a Pedro Sánchez sólo seis días después de reunirse y de que ella le dijera a él que colaboraría “en todo lo que fuese necesario”. En este texto se dibuja las inmigraciones ilegales de España e Italia como vasos comunicantes. Si Italia blinda sus costas, las embarcaciones llegan a España. Y viceversa.

Vamos ahora con la visita del Emérito a España, que va a tener lugar, como decíamos ayer, entre el 19 y el 23 de abril. Si antes eran sus amigos los que le animaban a venir, ahora son estos mismos amigos los que tratan de disuadirlo. Lo escribe Marina Pina en El Mundo: “Amigos del Emérito tratan de evitar su viaje a España por el daño que puede causar a la monarquía. Creen que se equivoca al hacer esta visita en periodo electoral”. La noticia tiene su reverso: “Los regatistas esperan que don Juan Carlos atraiga patrocinios para la prueba de Sanjenjo”. Aunque haya dicho “Sanjenjo”, conviene aclarar que El Mundo, probablemente intoxicado por el llorado Rafa Latorre, escribe “Sanxenxo”, en chino.

ALSINA–Otra noticia que aparece, por lo que veo, en todos los periódicos es el plan del president Aragonès para celebrar un referéndum de independencia en Cataluña.

Dice La Vanguardia en su portada: “Aragonès activa el proceso para una propuesta catalana de referéndum”. Esquerra Republicana, ya lo saben, ha abandonado la vía rupturista y de ahí su enfrentamiento con Puigdemont. El president, aunque Moncloa le ha dicho que no, quiere enviar antes de las elecciones generales una propuesta para un referéndum pactado.

ABC: “Aragonès redobla el pulso a Sánchez para calentar las elecciones. El presidente catalán tensiona la relación con Puigdemont”. Hay un punto mucho más divertido que lo de la virgen del rocío en todo esto. Lo veo en la crónica de El País: resulta que, para dar apariencia de democracia al proceso, Aragonès va a pedir opinión a ochocientos ciudadanos catalanes elegidos por sorteo.

Pero, claro, en Cataluña más de la mitad de los catalanes no son independentistas. Entonces, ¿qué pasa si sale mal el sorteo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de los ochocientos, les toca jugar a quinientos no independentistas?

Mientras tanto, en el (des)Gobierno: sigue la bronca. El Confidencial: “Iglesias impone a Podemos la guerra con Sánchez para forzar que expulse a Montero y Belarra. El fundador del partido morado busca que el PSOE rompa la coalición para relanzar la marca como único adalid de la izquierda social”.

Juan Soto Ivars ha estado viendo durante dos semanas el Canal Red de Pablo Iglesias, al que define como “una cuenta de Youtube ideologizada donde se vuelcan contenidos un poco a la buena de Dios”. Nos hace Juan un resumen por si no tenemos tiempo para ver Canal Red. Al parecer, el circuito es el mismo todos los días. Leo el itinerario: “Te enteras de quién ha insultado a Iglesias, a Irene Montero o a Belarra, qué han dicho Ferreras, Alsina y Ana Rosa, cuánto le gusta a la derecha Yolanda Díaz y cómo de facha es el PSOE si no está Podemos. Después, conectan en directo consigo mismos para hablar de sí mismos”.

Sobre las leyes: el PSOE va a negociar con el PP las enmiendas al sólo sí es sí tras rechazar las de Irene Montero.

Termino con el clima de la oposición, muy conciliador también. Portada de La Razón: “Más de doscientos cargos de Ciudadanos en toda España ya se han ido al PP”. Cuenta Carmen Morodo un detalle interesante. Así como en la época de Casado, Teodoro García Egea sacaba pecho de los fichajes, ahora Génova ha impuesto el “silencio oficial” para “no pinchar el proceso de absorción”.

