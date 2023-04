La visita de Juan Carlos I vista por todos los periódicos

La noticia de más relevancia mundial está en las portadas de El País y La Vanguardia. El Pentágono de los Estados Unidos se ha visto obligado a reconocer la autenticidad de unos documentos de guerra que circulan por internet. Estas dos crónicas cuentan qué es exactamente lo que se ha filtrado. Por ejemplo: mapas de las defensas aéreas ucranianas, el plan secreto de Corea del Sur para entregar 330.000 proyectiles a Ucrania. Y lo más importante: la participación activa, aunque no con soldados a pie del terreno, de Estados Unidos como actor principal de esta guerra. Zelenski guarda silencio, pero, según se escribe, se está viendo forzado a cambiar rápidamente su estrategia.

También es internacional la portada de ABC, que elige un reportaje sobre Taiwán para ilustrarla. Pablo Díez, su corresponsal, ha pasado unos días en la isla de Beigan, a diez kilómetros de la frontera China, desde donde se han visto esta semana las amenazas de Xi Jinping a Taiwán en forma de maniobras militares. Al régimen chino no le gusta nada el coqueteo de su país vecino con los Estados Unidos.

Vamos ahora con las noticias que provoca un español, pero también desde el ámbito internacional: Juan Carlos I. Por El Confidencial conocemos que el Emérito vendrá a España desde el 19 hasta el 23 de abril. Pero lo hará sin conocimiento previo ni autorización de Zarzuela. Cuenta Zarzalejos que debe de haber una buena montada en la Casa Real, ya que don Juan Carlos, en su última visita a España, se reunió con Felipe VI. Y el padre le dijo al hijo que no haría nada sin su conocimiento que pudiera importunarle.

En esa línea va el titular de ABC: “Don Juan Carlos impone a La Zarzuela otra visita a Sanxenxo en abril”. Además, este periódico informa de que el Emérito iba a venir a España tras las elecciones del 28 de mayo, pero ha decidido adelantar su visita. El Mundo, también en portada, titula así: “Don Juan Carlos desafía a Zarzuela al no informar de su viaje a España”.

ALSINA–Veo que Sánchez tuvo ayer algún problema durante el mitin que dio en Segovia, ¿no?

Cuenta EL ESPAÑOL que, mientras el presidente se dirigía a los suyos desde el atril, unos militantes de Frente Obrero le interrumpieron al grito de: “¡Cuánto te paga Marruecos! Traidor, hipócrita, vendepatrias, vendeobreros”. Este mismo grupo hizo lo propio en el pasado con Pablo Iglesias o Irene Montero.

El verdadero problema del presidente está en el Congreso de los Diputados, donde PSOE y Podemos siguen enfrentados y sin poder alcanzar un acuerdo para reformar la ley del sólo sí es sí. “Los socialistas rechazan las enmiendas de Podemos al sólo sí es sí. Justicia asegura que la reforma de Igualdad beneficia a los reincidentes”, publica El País. En El Mundo: “El Gobierno llegará roto por el sí es sí a la campaña del 28-M”.

“Dudas en el PSOE con el plan de Sánchez de ayudar a crecer a Sumar”, desvela El Español. “No ir a ganar puede salir caro”. Esta crónica empieza con una frase de Emiliano García Page ayer en este programa: “Se está jugando a llegar a los penaltis, no a ganar 3-0”. ¿Cuál es el riesgo que ven algunos dirigentes socialistas? Que Yolanda Díaz, a tenor del CIS, tiene una valoración entre los votantes del PSOE muy similar a la del presidente y por encima de la del resto de ministros.

Y termino con otra noticia que está en todas las portadas de esta mañana: la muerte de Fernando Sánchez Dragó. De las crónicas leídas, queda clara la gran distancia que había entre el polemista que no supo contener y el escritor de vasta cultura que tanto hizo por la literatura en España. Pedro Cuartango y Juan Cruz, que lo trataron mucho, reseñan la bonhomía de alguien tan generoso, tan dispuesto a ayudar, tan volcado con el prójimo pese a su elocuente narcisismo. Siempre fue a la contra, siempre quiso volar por los aires las corrientes mayoritarias. Primero del PCE, ahora de Vox.

El Mundo destaca su capacidad para exprimir la vida hasta el final. La Vanguardia lo define como “el mejor divulgador literario en España” con esas entrevistas de Encuentros con las letras, Negro sobre blanco… En La Razón figura aquel artículo donde Dragó confesaba su incapacidad para envejecer. “Cuando hablaba era imposible discernir lo que era realidad o imaginación”, escribe ABC. EL ESPAÑOL, de hecho, revela que esa tendencia a la invención le jugó una mala pasada con lo de las japonesas de 13 años, una anécdota que jamás ocurrió, una mentira que le costó caro. Fernando no era capaz de hacer daño a una mosca.

La última vez que lo vi me contó cómo le daba las buenas noches su hijo Akela, de diez años, que era más listo que el hambre y que sabía que si la biología hacía su trabajo, perdería a su padre antes que al resto. Le decía: “Papá, por favor, no te mueras”. Yo tampoco quería que Fernando se muriese, lo quise de verdad, pero no me atreví a decírselo.

