Tamames enmienda la plana a Vox… en 'El País'

Hoy vienen las portadas muy parecidas, como si las hubiera dibujado una cooperativa. Cojamos dos que, en teoría, se presumen totalmente distintas. El País: “La izquierda llega rota al 8-M por la reforma de la ley del sólo sí es sí”. La Razón: “Un Gobierno dividido se estrella contra el 8-M”.

Hoy se inicia en el Congreso el procedimiento para reformar la ley del sólo sí es sí. Este primer paso, la llamada “toma en consideración” de la propuesta del PSOE, será la primera de las guerrillas. Pedro Sánchez, en el huerto, esta mañana, en este instante, ha dejado de citar a los griegos y de tararear sinfonías de Mahler. Pedro Sánchez se ha pasado a mecano y, sombra aquí, sombra allá, pide maquillaje a los suyos. No quiere sacar adelante la votación con los partidos de derechas.

EL ESPAÑOL: El PSOE negocia con Bildu y ERC 'in extremis' para no tramitar la reforma del 'sí es sí' sólo con Vox y PP. Si no hay un cambio drástico, Podemos votará en contra. Aunque Sánchez podría salir adelante con los apoyos que ya tiene, no quiere figurar junto a Abascal y Feijóo. ¡No quiere su propia “foto de Colón”! ¿Os acordáis de la foto de Colón? “¡Fascistas, la ultraderecha!”. Yo ya le he comprado un marco, presidente, le va a quedar muy bonito.

El Mundo publica una encuesta sobre el 8-M: “La mayoría de los españoles impugna a Montero y su 8-M. El 61% opina que es poco o nada útil la labor del Ministerio de Igualdad. El 56% piensa que la manifestación está politizada”.

El País recoge unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en respuesta a las acusaciones que les lanza Podemos de haber “traicionado el movimiento feminista”. Dice Robles: “El PSOE trabaja por las mujeres desde hace 140 años”. Pasamos del cien años de honradez y cuarenta de vacaciones que se les decía con el franquismo al 139 años de honradez y uno de vacaciones por la ley del sólo sí es sí.

Para cerrar el capítulo de la fragilísima relación entre PSOE y Podemos, esta crónica de El Confidencial que se titula: “Podemos no acude desde octubre a las reuniones de coordinación del Gobierno”. Leo un párrafo: “Los morados llevan desde octubre sin enviar a ningún representante a las reuniones que el jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, organiza con sus homólogos de los diferentes ministerios. Los encuentros se celebran los martes, coincidiendo con el Consejo de Ministros, y tienen como finalidad coordinar la comunicación y los mensajes del Ejecutivo. En paralelo, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, hace lo propio con los encargados de trabajar con los medios. En este segundo nivel, tampoco hay presencia del ala morada”.

Sobre la condena al expresidente de Murcia, en ABC se pueden leer los detalles: “Condenado a tres años de cárcel por prevaricación el expresidente de Murcia y dirigente del PP, Pedro Antonio Sánchez”. ¿Os acordáis de un partido que se llamaba Ciudadanos? Fueron ellos los que se cobraron la cabeza de este hombre que, protegido por su partido, se negaba a dimitir.

Vamos a hablar, por supuesto, del Tito Berni. El caso ya ha llegado a la Unión Europea. EL ESPAÑOL: Bruselas pedirá al Gobierno que aclare si 'Tito Berni' desvió fondos UE en el caso Mediador. Resulta que Navarro Tacoronte, apodado el Mediador, dice que se desviaron fondos europeos y el PSOE reitera que no.

Ojo a esto de El Confidencial: “El Congreso permitió a Tito Berni comprar y llevarse su tablet a pesar de las sospechas de corrupción. En la Cámara Baja, explican que se actuó como con cualquier otro diputado. El exparlamentario adquirió su móvil y su iPad tras ser forzado a dimitir por el PSOE. El teléfono lo tiene la jueza, pero nadie aclara el paradero de la tablet”.

Y termino con una entrevista sensacional a Tamames en El País. Miguel González, el periodista, va llevando al entrevistado a hablar acerca de todos esos posicionamientos ideológicos de Vox que, a priori, el profesor no comparte. Y él lo va admitiendo: discrepa de Abascal en la ilegalización de partidos separatistas, en el cambio climático, en la inmigración, en el veto a distintos medios de comunicación… En un momento dado, dice: “El 80% de los afiliados de Vox está a favor de luchar contra el cambio climático. Sus dirigentes no se han enterado todavía. Intentaré que se enteren en la moción”. Al final, acaba diciendo Tamames: “A mí no me hagas la crítica de Vox porque lo conozco y sé que tiene extremosidades”. Para acabar, El País le pregunta si Vox lo está utilizando y él, pícaramente, contesta: “Tienen sus riesgos”. Hoy sí podéis cantar todos conmigo: “Dale Ramón, dale Ramón”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

