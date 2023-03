¿Por qué no podemos ser amigos, votar unidos?

En este martes 7 de marzo de 2023, contenemos el aliento ante lo que llega esta tarde al Congreso de los Diputados. Durante semanas les venimos contando las novedades sobre la ley del sólo sí es sí y las consecuencias no deseadas del Gobierno: casi un millar de agresores sexuales beneficiados.

Pues hoy se decide, no la reforma, pero sí si va para delante el procedimiento para reformarla. Y miren el calendario. Mañana es 8-M. Podemos lo sabe. Calienta la calle. Echa la culpa a la perfidia de los jueces. Señala al PSOE. Y el PSOE busca soluciones.

A Carlos Herrera, en COPE, le ha llamado la atención la intensidad de la beligerancia de Podemos contra su socio de Gobierno. En Onda Cero, Carlos Alsina se ha preguntado por la opinión de Yolanda Díaz. Federico Jiménez Losantos, en esRadio, ha considerado un error de bulto posicionarse con el PSOE. Y no lo dice precisamente por Bildu y Esquerra. No le gustó nada la candidatura de Tamames para la moción, y no le gusta nada la decisión de la derecha parlamentaria.

Y Àngels Barceló ha escogido un asunto distinto para su firma de Cadena Ser: el pacto de la cesta de la compra en Francia. Propone que tenga su versión española.

