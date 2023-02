El complot de las ministras del PSOE

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Hoy se cumplen tres años sin David Gistau. Lo recuerda Karina Sainz Borgo en su columna de ABC. Se pregunta qué habría dicho Gistau de todas estas cosas que nos están tocando vivir y que tienen carácter de esperpento.

Qué habría dicho Gistau, por ejemplo, de los líos internos de la coalición. El reguero de titulares al respecto en las portadas es muy divertido. Uno se ríe y se ríe hasta que se da cuenta de que ese vodevil repercute directamente en su vida diaria.

"La coalición ya no existe, es una ficción", cuentan varios dirigentes del PSOE en la crónica que firma Fernando Garea en EL ESPAÑOL. La tesis de estos socialistas consiste en que Podemos está buscando que Sánchez cese a los ministros morados y vuele todo por los aires. Así, el presidente llegaría a las elecciones de mayo como culpable.

Ahora, el principal problema del presidente histórico pasa por conseguir votos suficientes en el Congreso para su reforma del sí es sí. Pese al "no" de Podemos, quiere seducir a los nacionalistas. Hay una batalla entre Pedro Sánchez e Irene Montero por convencer a Bildu, ERC y toda la cuadrilla. Dicen en el PSOE: "Esto es como la pareja que se separa y pugna por la custodia de los hijos y la propiedad de los bienes".

El País titula así su portada: "PSOE y Unidas Podemos buscan una salida al abismo". Tras fracasar la negociación entre Pilar Llop e Irene Montero, la misión ha recaído en manos de Félix Bolaños y María Jesús Montero, que son quienes ya han comenzado a hablar con los socios. El PP ha ofrecido sus votos a Sánchez, pero él prefiere a la cuadrilla. De hecho, especifica El País: "Con el PP no se está hablando". Coincide, y miren que es raro que coincidan, la portada de El Mundo: "Moncloa llama a Bildu y Esquerra para aislar a Podemos en su guerra interna".

La Razón va más allá. Habla de "un complot de las ministras del PSOE contra las ministras de Podemos".

En El Independiente, Carmen Lucas informa de que la rebaja de las condenas sigue al alza: "Superan ya las 900, según los jueces. El doble de las conocidas". Este artículo relata que la única manera de conocer una rebaja es mediante el anuncio que se hace de la sentencia. Serían 900, y no 400, porque todavía no han llegado el resto de anuncios.

Para cerrar este capítulo, un titular de ABC: "Nervios en Moncloa al perder Sánchez el control de la agenda política. El entorno del presidente lo ve especialmente 'tenso' por las presiones de sus socios". Miren, a mí que no me toquen el huerto. No es bueno cuidar las hortalizas de mal humor. Porque las hortalizas son "seres sintientes", que diría alguna ley del propio Gobierno.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, este miércoles en el Congreso. Mariscal Efe

Sobre Ramón Tamames, sí, ayer fue la reunión que, según las dos partes, iba a ser definitiva. Pero ocurrieron dos cosas: Vox quiere estudiar con detalle el programa de gobierno fabricado por Tamames, no vaya a ser que la moción acabe siendo contra Santiago Abascal, y no contra Sánchez; y Tamames quiere conocer la literalidad de lo que va a decir Abascal en la tribuna para presentarlo.

EL ESPAÑOL menciona en una crónica que la negociación va más lenta, pero que no ha fracasado. E indica que la dirección de Vox ha impuesto la ley del silencio a Tamames para que no fuera contando en radios y televisiones todo lo que iba pasando. "Cerrojazo informativo", fue la consigna.

Más cosas. Cuenta El Confidencial que ayer, en contra de todo pronóstico, Begoña Villacís no fue siquiera capaz de obtener el número de avales mínimo entre los afiliados para ser candidata naranja a las primarias. Tuvo la suerte de que ningún otro precandidato logró esos avales. Por eso, la dirección del partido, valiéndose de los estatutos, ha podido nombrarla a dedo. Dice El Confidencial que Génova, visto esto, le cierra la puerta definitivamente: "En política, no hay nada peor que ser irrelevante. Antes era difícil, ahora imposible".

Termino con una exclusiva de El Mundo: "El embajador de España en Emiratos evita a Juan Carlos I. Rechaza recibirlo y le fuerza a presentar una instancia para acceder a los trámites en la embajada". Como contaba Mariano José de Larra, "vuelva usted mañana", le han dicho a don Juan Carlos, que ha aprendido de golpe y porrazo lo que es ir a una oficina llena de funcionarios: que no te atiendan, que rellenes el papel, que no era ese papel, que sí era el papel pero que había que meterlo en otro buzón…

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Archivado en Carlos Alsina, Irene Montero, Mas de uno, Onda Cero, Pilar Llop, Prensa

Daniel Ramírez Periodista y escritor. Redactor jefe en El Español. Sueña con ser ministro del Tiempo. Una vez entrevistó a Vargas Llosa en su biblioteca. Ha publicado cinco libros de no ficción y un poemario. Todos ellos atravesados por la misma inquietud: la mirada cercana a lo que sucede. Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. Colabora con Onda Cero en el programa de Carlos Alsina.

Sigue los temas que te interesan