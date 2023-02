Borrachera de encuestas: las conclusiones

Tenía que haber venido hoy con los niños de san Ildefonso. Porque es día de encuestas. Resulta curioso: la demoscopia, en teoría una ciencia, dibuja la realidad de una manera más controvertida que los periódicos. Si una misma noticia es totalmente distinta en dos diarios opuestos, vean lo que ocurre con los sondeos.

En El País, el PSOE logra 106 escaños y Podemos se hace con 31. El PP obtiene 121 y Vox 46. Los nacionalistas mantienen números parecidos a los de hoy. Traducción: Sánchez, si mantiene su alianza e incluye al partido de Carles Puigdemont, se granjearía otra legislatura en Moncloa.

Vamos con El Mundo: PSOE (94, doce menos que en El País), Unidas Podemos (24, diez menos que en El País), PP (133, doce más que en El País), Vox (50, 4 más que en El País). Los nacionalistas, muy parecidos en ambas encuestas. Traducido: según El Mundo, Feijóo en solitario suma más que PSOE y Podemos juntos. Y gobernaría de calle si pacta con Vox; esta mayoría no da en el otro sondeo.

Saquen ustedes sus conclusiones. Lo que sí les digo es que alguien está jugando al bingo o cocinando a mi nivel. Encontramos la guinda al capítulo demoscópico en La Vanguardia, donde se publica hoy una entrevista a Karlos Arguiñano; perdón, a José Félix Tezanos. Desmiente incluso la encuesta de El País. Titular: "Pedro Sánchez aporta hoy seis puntos más que el PSOE". Y luego, cuando el periodista le viene a decir "por qué el CIS diagnostica lo contrario a la mayoría de casas de encuestas", Tezanos da una respuesta maravillosa: "La extrema derecha está absorbiendo empresas de sondeos en todo el mundo".

Bueno, como saben ustedes hoy se terminaba el plazo estipulado por Sánchez para que PSOE y Podemos alcanzaran un acuerdo en la reforma del sí es sí. Dice El País que los socialistas registran hoy su propuesta sin Podemos. Irene Montero aceptaba subir las penas, pero no quería que esa subida se justificara con la violencia ejercida por el agresor.

ABC, en su portada, que también es sobre este asunto, cuenta: "Irene Montero busca mitigar el desgaste por el fiasco de la ley y traspasa la responsabilidad a Pedro Sánchez". Y hace bien, tiene razón. Porque esa ley, pese a haber sido impulsada por Podemos, salió de un Consejo de Ministros que lidera el presidente del Gobierno.

Ione Belarra e Irene Montero, este fin de semana en el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí'. Sergio Pérez Efe

EL ESPAÑOL publica dos contenidos interesantes a este respecto. El primero, una encuesta: "El 90% de votantes del PSOE pide reformar la ley aunque eso suponga la ruptur de la coalición". El segundo, una entrevista con Rita Maestre, ya saben ustedes, de extrema derecha. Dice: "El enrocamiento en el sí es sí no está siendo útil. Hay que gobernar con sensatez".

Portada de La Razón: "Moncloa fía el rescate de la coalición a la moción de censura de Vox". Los estrategas de Sánchez, relata esta crónica, ven en Ramón Tamames una cortina de humo fantástica para esquivar los líos de la sedición, la malversación y el sólo sí es sí.

Iván Redondo, ex todo de Sánchez, no está de acuerdo. Advierte en su artículo de La Vanguardia de que no hay que subestimar la moción de don Ramón y asegura que, con sólo un puñetazo bien dado al presidente -en sentido figurado-, parecerá Mohamed Alí. Yo estaré contigo en el cuadrilátero. Te quiero, Ramón, ¡viva la hoz y el Martini!

Para terminar el repaso a lo que compete al Gobierno, recomiendo el análisis de Nacho Cardero en El Confidencial. Habla de la "podemización de Nadia Calviño" y revela que, en el mundo empresarial, están "ojipláticos" por el hecho de que la supuesta cuota liberal del Consejo de Ministros asuma el discurso populista.

Voy cruzando el río para hablar del PP. Tuvieron este fin de semana cumbre en Valencia. Posaron Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar y Mariano Rajoy juntos. Dijo Feijóo que si no gana a Sánchez en las generales, se volverá a Galicia. Es el entrecomillado elegido tanto por los medios próximos a la oposición como por los medios próximos al Gobierno. Se parece mucho, por cierto, a lo ya dicho en su entrevista con este programa, 'Más de uno': "Quien no gana las elecciones no merece gobernar". Cuidado con la hemeroteca, glin, glin, glin, glin.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan