El 6-D y los encuentros pringosos

Un año más, tiene pinta de que lo mejor del Día de la Constitución en el Congreso serán los canapés. Y un año más, los periódicos siguen sin aportar posibles soluciones a la mayor complejidad del día: cómo dar cuenta de esos fantásticos canapés al mismo tiempo que se estrecha la mano de todo el mundo. Volveremos, por tanto, a tener un 6 de diciembre pringoso.

Para empezar a hablar de la Constitución, conviene que le preguntemos a uno de sus dos padres. Miquel Roca dice en La Vanguardia: “De entrada, esto no va bien. O mejor y más simple: esto va mal”. La última frase de su tribuna sería fantástica para un tatuaje en hombro de diputado: “Respetar el pluralismo es la grandeza de la democracia. Y también su servidumbre”.

En el mismo periódico, en La Vanguardia, hay un artículo fantástico de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Dice: “El cambio de la situación en Cataluña muestra los beneficios del diálogo”.

Vamos con esos beneficios. EL ESPAÑOL: “PNV, Bildu, ERC, Junts, PdeCAT, la CUP, Compromís y BNG (los socios del Gobierno) no van a asistir al Congreso para celebrar el Día de la Constitución”. Con toda la pasta que suele darles Sánchez en los Presupuestos, podría haber metido en el paquete que fingieran hoy un mínimo de decoro institucional.

Pero, ojo, porque no serán los únicos en cogerse el día de vacaciones. ABC: “Vox se suma al independentismo y planta al Congreso”. Abascal tacha de “farsa” la conmemoración porque está promovida por “un Gobierno que se cisca todos los días” en la Carta Magna. Lo que a Abascal no han debido de explicarle es que, haciendo pellas hoy, no planta a Pedro Sánchez, sino a la sede de la soberanía nacional y a la propia Constitución.

El Mundo y La Razón llevan hoy una encuesta sobre qué pensamos los españoles de la Constitución. “Casi la mitad cree que el Estado debería recuperar competencias en una hipotética reforma”, dice la de El Mundo. Esa opinión, por cierto, es mayoritaria también entre los votantes del PSOE. “Un 60% reclama una reforma de la Carta Magna y que incorpore más protección tras la supresión de la sedición”, concluye la de La Razón.

Varias cabeceras hablan de los “encuentros con morbo”. Por ejemplo, Sánchez se encontrará con Feijóo, que asiste por primera vez. Está por ver si charlan un rato. El año pasado, Casado y el presidente no hablaron. También tendrá su gracia el careo de Sánchez con los barones díscolos: Page y el arrepentido Lambán. Y, por supuesto, no perderemos de vista el Yolanda Díaz-Irene Montero.

Sobre esto, un sondeo de El País: “La división a la izquierda acercaría el triunfo del PP. Una candidatura encabezada por Yolanda Díaz se llevaría votos socialistas, llegaría a los 57 escaños y facilitaría reeditar la coalición. Si Díaz, Podemos, IU y Errejón van por separado, obtendrán 25 diputados menos y Feijóo-Abascal rozarán mayoría absoluta”.

Otro encuentro divertido será el de Inés Arrimadas y Edmundo Bal. Ayer, la presidenta de Ciudadanos le dijo, como recuerda El Confidencial: si te apartas tú, me aparto yo también y buscamos a un líder de consenso.

Bueno, pues ya tiene respuesta a la oferta. Bal responde con una entrevista en EL ESPAÑOL quizá convendría llamar a los Tedax: "Ya es tarde para un pacto. Que Inés se integre en mi candidatura y convenza a Villacís". "Por la calle me dicen que si Arrimadas se vuelve a presentar, no votarán a Ciudadanos. ¡Las encuestas nos dan cero diputados!" / "En las últimas conversaciones con Arrimadas se producía un diálogo de besugos" / "Todo el mundo nos percibe como un partido de derechas, quiero volver al centro".

Pero no todo iban a ser hoy malas noticias. Estamos de enhorabuena. Un español ha encontrado empleo. Se llama, veo en la portada de El Mundo, Ignacio Manrique de Lara, nombrado alto cargo en Patrimonio Nacional. Es el marido de Nadia Calviño y, al parecer, le ha dado el curro, con sueldo de 105.000 euros, la que fue número dos de la ministra de Economía. El organismo donde trabajará el maridísimo depende de Félix Bolaños.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

