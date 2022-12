Bienvenidos al zoco de Pedro Sánchez

Pablo Iglesias quiere montar una televisión porque nunca fue capaz de ser el mercader principal del zoco en que se ha convertido el Consejo de Ministros, cajón desastre en el que cabe, sobre todo, la propaganda. Pero en el que difícilmente se puede regatear, porque el único comprador es Unidas Podemos.

Expectativa: La vicepresidenta Nadia Calviño anuncia un acuerdo con la banca para aliviar a las familias que pagan hipotecas de tipo variable.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Realidad: Este Código de Buenas Prácticas ya existía en 2012. La principal diferencia es que, antes, la banca decidía si lo aplicaba o no. Ahora se verá obligada a ello. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol.

O, realmente, sí lo hay. La carencia de cinco años en las hipotecas que propone el Gobierno encarecerá el préstamo hasta en 10.000 euros sólo en intereses. Me lo explicaba la directora de Comunicación de IAhorro, Laura Martínez. No es lo mismo una moratoria como la que se concedió durante la pandemia que una carencia. Puedes aplazar la amortización del capital, pero no el pago de intereses.

Moraleja: Pan para hoy, hambre para mañana. Ahora mismo, el comprador verá cómo baja el importe mensual, pero lo va a tener que pagar por otro lado. Ocurre lo mismo con los microcréditos. Los obtienes a golpe de clic, pero sabes que vas a tener que pagar más por ellos a la larga. Martínez advierte: "Si firmaste 300.000 € de hipoteca puede que veas tu cuota reducida en 288 €, pero la factura te sale a devolver al final en 10.600 € más".

"La banca suscribió el acuerdo, pero la letra pequeña dice que no está del todo segura"

De nuevo, el Gobierno trata como clase media a rentas de menos de 29.400 € al año. Eso supone que los dos miembros que aportan ingresos al hogar ingresan cada uno de ellos 15.000 €. ¿Qué banco concede hipotecas en esas condiciones? ¿De cuántas familias potenciales estamos hablando?

El Gobierno calcula el alcance de ese "escudo social" en un millón de familias. "Más de una de cada tres familias que tienen hipoteca a interés variable", según Calviño. ¿Qué familias podrían estar dentro de ese baremo?

La renta media de hogares con hijos en España es de 37.200 € según el Instituto Nacional de Estadística. El salario medio en España es de 24.000 €, con diferencias de salario de hasta 15.000 euros entre Extremadura y la Comunidad de Madrid. Hagan las cuentas. Al final, el Gobierno poblara la España vaciada, pero por obligación.

El acuerdo hipotecario era la bandera de Podemos para marcar territorio ahora que la ley del 'sí es sí' se encuentra en sus horas más bajas, aunque tampoco estaban del todo conformes. "Es sustancialmente mejorable", espetaba Yolanda Díaz.

En eso coincidimos. La banca suscribió el acuerdo, pero la letra pequeña dice que no está del todo segura.

"Ahora, la pelota está sobre el tejado de un Partido Popular al que, además de oposición moderada, le toca exhibir ideas fuertes"

Expectativa: Vamos a bloquear los precios del alquiler para lograr un acceso a las viviendas para todos con un tope del 2%.

Realidad: Perderemos un 10% de oferta de alquileres en los portales inmobiliarios. Da igual que quieran acceder, porque tampoco van a encontrar vivienda. Pero contentamos a EH Bildu.

Expectativa: Anunciamos un nuevo impuesto a la banca que gravará un 4,8% los ingresos en lugar de los beneficios.

Realidad: El FMI reclama a España que sanee sus cuentas públicas entre 3.000 y 6.000 millones de €, y lo hace en pleno año electoral. También pide que revise esas nuevas figuras impositivas porque van a suponer un mayor coste para la banca. Al final lo pagará usted, que tendrá que pagar más impuestos por esa casa que se compró, obtenga o no una carencia. Pero contentamos a Podemos.

Moraleja: El PSOE se esconde detrás de un decreto ley porque lo que en el fondo necesita es el espíritu de Manuel Fraga. Porque al socialismo no le falta ideología, pero tras esa coraza lo que se esconde es su falta de ideas.

A Sánchez le votaron los españoles porque no había una alternativa fuerte. Ahora la pelota está sobre el tejado del PP. Un PP al que, además de oposición moderada, le toca exhibir ideas. Patxi López le robó el papel en la rueda de prensa tras el pleno del Senado: "El PP está en contra de todo. Todo lo recurren. Dicen que todo lo van a derogar. Todo es destruir por destruir porque siguen instalados en el cuanto peor mejor".

Ese es el nivel. Alberto Núñez Feijóo debe aprovechar el terreno. Porque cuando el propio partido del Gobierno juega a hacer oposición, algo está cambiando.

*** Marta García Bruno es periodista, profesora en la facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria y doctoranda en Comunicación Política.

