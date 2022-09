Lo veo en vuestras caras. Me lo estáis pidiendo. Exhibís esta mañana el rostro de quien entra al casino, la mirada de quien lleva años sin ver el mar, la luz del poeta que acaba de encontrar su verso. Tomad y bebed todos de él: ¡por fin se ha publicado el tráiler de Las cuatro estaciones!

El Mundo lleva un titular que dice así: "Hoy se estrena la serie más ambiciosa de la ficción española". Pero, no entiendo por qué, se refieren a otra serie y no a la de Pedro Sánchez. Espero que Bolaños haya llamado para quejarse.

ABC, absolutamente neutral, habla en su reseña del "carácter mitificador del documental": "El primer tráiler muestra a un Pedro Sánchez que se codea entre bromas con Biden, que repasa la prensa francesa mientras desayuna, que utiliza los aviones oficiales para seguir trabajando, que celebra el éxito de sus estrategias en la Unión Europea y que, en la intimidad, pasea a sus perros por el jardín".

He reescrito esta mañana la letra de Mecano. La nueva versión dice: "Pedro, déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un Falcon".

La serie documental sobre La Moncloa.

Mientras la oposición sigue insistiendo en averiguar quién paga el documental, ya vamos sabiendo más acerca de quién paga los impuestos. Aunque el plan del Gobierno ha calado de manera distinta en las portadas.

Por ejemplo, El País: "Más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas. El Gobierno baja la factura de quienes ganan hasta 21.000 euros y de las pymes. Hacienda recaudará 3.100 millones más con las nuevas medidas tributarias". El editorial de este periódico dice que la decisión de Moncloa es razonable porque desactiva la carrera hacia el abismo que se estaba produciendo.

La foto con la que se ilustra la noticia me ha dejado, literalmente, sin aire. En las discotecas existe una cosa que se llama distancia de seguridad. Yo lo veo todas las noches. Es decir: a veces, sin darnos y dándonos cuenta, nos hablamos, boca a boca, a muy pocos centímetros. Si esos centímetros se reducen demasiado, se fulmina la distancia de seguridad, que es lo que pasa en esta foto donde aparecen Yolanda Díaz y María Jesús Montero.

Para entender esta información, quizá convenga leer esta otra. El Independiente publica una crónica sobre las palabras de Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa, en un desayuno informativo. Dijo: "Quisimos ser de derechas, pero tuvimos que volver hacia la izquierda porque no obtuvimos los resultados esperados".

Volvemos a los impuestos, con otra manera de verlo. EL ESPAÑOL: "Sánchez castiga a 8,5 millones de trabajadores que ganan más de 21.000 euros y a los 'ricos' de las autonomías del PP. El Gobierno excluye a la mayoría de la clase media de las rebajas tributarias que pondrá en marcha para compensar la inflación". La Razón: "Las clases medias se vuelven a quedar sin rebaja fiscal".

Y ojo a esto de El Confidencial: "Hacienda frena en seco la escapada fiscal de Andalucía y Madrid y el PP abre la vía judicial. El Gobierno neutraliza las rebajas fiscales a los ricos de Ayuso y Moreno, que estudian ir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias".

El caso es que, con la nueva medida del Gobierno, las grandes fortunas que residan en regiones con bonificaciones del impuesto de patrimonio tendrán que pagar las cantidades que las haciendas autonómicas les estén perdonando. Véase Madrid, Andalucía o Galicia, todas del PP.

El Mundo lleva en portada una entrevista con Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor fondo mundial. Dice: "La deuda de España perseguirá a los hijos y a los nietos. Me preocupa". Pues si te preocupa a ti, Larry, imagínate a mí.

Sigo con otro nombre internacional. Ya sabéis que ha estado de visita en España mister Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues asegura que ha obtenido el "compromiso claro" de PSOE y PP para renovar el CGPJ. Pero, ¡Hulio!, no creo que Reynders se llame Hulio, pero es igual: ¡Hulio! Que está gente no es de fiar, que no lo renuevan.

Ah, en Cataluña, la vida sigue igual. El País: la crisis entre ERC y Junts se dilatará al menos diez días. Por favor, menos dilatar y que alguien ponga ya el supositorio.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan