La teoría conspirativa tras los tiroteos de los supremacistas blancos en EEUU

El Centro sobre el Extremismo de la Liga Antidifamación (ADL) ha encontrado notables paralelismos y solapamientos entre los manifiestos publicados en Internet por el acusado del reciente tiroteo en la localidad estadounidense de Buffalo, Payton Gendron, y el tirador de Christchurch en Nueva Zelanda, Brenton Tarrant. Ambos se inspiraron en la teoría del "Gran Reemplazo".

El escritor Renaud Camus, promotor de la teoría del "gran reemplazo".

El "Gran Reemplazo", alguna vez relegado a la retórica de la supremacía blanca, se ha acabado abriendo paso en el imaginario popular durante los últimos años. Desde los cánticos de Los judíos no nos reemplazarán en el campus de la Universidad de Virginia hasta la protesta trinada por el entonces diputado Steve King, "No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otros", pasando por las quejas de Tucker Carlson, de Fox News, según las cuales el Partido Demócrata intenta "reemplazar al electorado actual" con "votantes del tercer mundo", esta teoría de conspiración racista ha permeado el mundo.

A continuación, ofrezco una introducción a "El Gran Reemplazo": dónde comenzó, cómo se alimenta de las quejas de la supremacía blanca y cuáles personalidades de la "corriente principal" la han utilizado para ganar puntos y señalar (no muy sutilmente) su punto de vista nativista.

Origen de la historia

La teoría del "Gran Reemplazo" tiene sus raíces en el nacionalismo francés de principios del siglo XX y en los libros del nacionalista y escritor francés Maurice Barrès. Sin embargo, fue el escritor y crítico francés Renaud Camus quien popularizó la frase para el público actual cuando publicó en 2011 un ensayo titulado Le Grand Remplacement o El gran reemplazo. El propio Camus se refirió a la "teoría del gran reemplazo" en sus primeras obras y, al parecer, estuvo influenciado por la novela racista de Jean Raspail, El desembarco.

Camus consideraba que los europeos blancos nativos estaban siendo reemplazados en sus países por inmigrantes no blancos de África y Oriente Medio, y que el resultado final sería la extinción de la raza blanca. Camus se centró en la inmigración musulmana a Europa y en la teoría de que los musulmanes y otras poblaciones no blancas tenían una tasa de natalidad mucho más alta que la de los blancos. Su concepto inicial no se centraba en los judíos y no era antisemita.

"Dado que muchos supremacistas blancos culpan a los judíos de la inmigración no blanca a EEUU, la teoría del reemplazo ahora se asocia con el antisemitismo"

La filosofía del "gran reemplazo" fue rápidamente adoptada y promovida por el movimiento supremacista blanco, ya que encajaba en su teoría de conspiración sobre la inminente destrucción de la raza blanca, también conocida como el "genocidio blanco". Asimismo, es uno de los principales gritos de guerra de los supremacistas blancos, "las 14 palabras": Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos.

Dado que muchos supremacistas blancos, en particular los de Estados Unidos, culpan a los judíos de la inmigración no blanca a Estados Unidos, la teoría del reemplazo ahora se asocia con el antisemitismo.

La noche anterior a la manifestación Unite the Right de agosto de 2017, los supremacistas blancos que marchaban por el campus de la Universidad de Virginia gritaron: Los judíos no nos reemplazarán y No nos vais a reemplazar, claras referencias a la teoría de Camus.

Uso por parte de extremistas individuales

En octubre de 2018, el supremacista blanco Robert Bowers asesinó a 11 personas en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, Pensilvania, después de escribir una publicación en Gab en la que culpaba a los judíos de traer inmigrantes y refugiados no blancos a Estados Unidos.

En marzo de 2019, el supremacista blanco Brenton Tarrant transmitió en directo su asesinato de 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. Tarrant también publicó un manifiesto en línea llamado El gran reemplazo, un homenaje a la obra de Camus.

En abril de 2019, el supremacista blanco John Earnest mató a una persona e hirió a tres en una sinagoga en Poway, California. En una carta que publicó en línea, Earnest afirmó que los judíos eran responsables del genocidio de los "europeos blancos", y citó la influencia de Bowers y Tarrant.

En agosto de 2019, el supremacista blanco Patrick Crusius abrió fuego en un Walmart en El Paso, Texas, asesinando a 23 personas e hiriendo a casi dos docenas. En un manifiesto, Crusius se refirió a una "invasión hispana" e hizo referencia al gran reemplazo.

Uso por parte de los políticos

En abril de 2019, Heinz-Christian Strache, en campaña por el Partido de la Libertad de Austria antes de las elecciones del Parlamento Europeo de 2019, respaldó la teoría del "gran reemplazo".

El movimiento identitario, un movimiento nacionalista blanco europeo, ha promovido esta teoría conspirativa. Martin Sellner, jefe de Generation Identitaire en Austria, es un promotor particularmente dedicado.

Marine Le Pen, la política francesa de extrema derecha, también ha abrazado la idea de la gran sustitución.

En marzo de 2017, el entonces congresista del Partido Republicano (IA) Steve King trinó su apoyo a Geert Wilders, un conocido activista antiinmigración europeo. "Wilders entiende que la cultura y la demografía son nuestro destino", escribió el congresista. "No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otros". El trino, que obtuvo elogios de los supremacistas blancos, era una clara referencia a la teoría del reemplazo. En agosto de 2018, King concedió una entrevista a una revista de extrema derecha en Austria, en la que secundó esta teoría.

"'Es un complot para rehacer América, para reemplazar a los ciudadanos estadounidenses con ilegales que votarán por los demócratas', aseveró una supremacista en la televisión de EEUU"

En una entrevista en Fox News —Justice with Judge Jeanine— en julio de 2020, el congresista republicano Matt Gaetz afirmó que se estaba produciendo un "intento de genocidio cultural" en Estados Unidos y que la izquierda quería "reemplazar a Estados Unidos".

Uso por parte de personalidades de los medios de comunicación

En julio de 2017, Lauren Southern, activista canadiense de extrema derecha, publicó un video titulado "El gran reemplazo" en el que daba alas a los mismos temas conspiranoicos de Camus. Ese verano, Southern participó en "Defender Europa", un proyecto liderado por nacionalistas blancos europeos para bloquear la llegada de barcos con inmigrantes africanos. El vídeo de Southern popularizó aún más la teoría del supremacista francés.

En octubre de 2018, en el programa The Ingraham Angle de Fox News, la presentadora Laura Ingraham dijo que "sus opiniones sobre la inmigración no tendrán ningún impacto y cero influencia en una Cámara dominada por los demócratas que quieren reemplazarlos a ustedes, los votantes estadounidenses, con ciudadanos recién amnistiados y un número cada vez mayor de migrantes".

En octubre de 2019, Jeanine Pirro hablaba del odio de los demócratas hacia Trump en el programa The Todd Starnes Show de Fox Nation. Declaró: "Pensad en ello. Es un complot para rehacer América, para reemplazar a los ciudadanos estadounidenses con ilegales que votarán por los demócratas".

El 8 de abril de 2021, en Tucker Carlson Tonight, el presentador promovió explícitamente la teoría del "gran reemplazo". Carlson habló de los inmigrantes del "Tercer Mundo" que llegan a Estados Unidos y se afilian al Partido Demócrata. Afirmó: "Sé que la izquierda y todos los pequeños guardianes de Twitter se ponen literalmente histéricos si usas el término 'reemplazo', si sugieres que el Partido Demócrata está tratando de reemplazar al electorado actual —los votantes actuales— con gente nueva, votantes más obedientes del Tercer Mundo. Pero se ponen histéricos porque eso es lo que en realidad está pasando. Digámoslo. Es cierto".

El 11 de abril de 2021, Andrew Torba, el fundador de Gab, publicó en su propia plataforma: "Ahora, la ADL está tratando de cancelar a Tucker Carlson por atreverse a decir la verdad sobre la realidad del reemplazo demográfico que está dándose absoluta e inequívocamente en Occidente. Estas no son declaraciones 'odiosas'; son hechos objetivos que no pueden seguir siendo ignorados".



*** Marilyn Mayo es investigadora sénior del Centro sobre el Extremismo de la Liga Antidifamación (@ADL_es).

