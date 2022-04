El purgatorio viene después

Hay ganas de Semana Santa en Sevilla, se nota en las iglesias abiertas de par en par, en los pasos preparados con brocados y terciopelos y en los balcones acicalados con aroma de naranjos y azahar. Suena una marcha de fondo y hay cofrades que ensayan bajo las trabajaderas sin Cristo a cuestas. Hay ganas de Semana Santa en Sevilla y como faltan siete días enteros (con sus siete noches) para el Domingo de Ramos cada uno lleva el tiempo como puede. Se ofrecen quinarios, se plancha la túnica o se elige nuevo líder en el PP que es la forma de estar entretenido mientras llega lo importante.

Feijóo y Gamarra, abrazados en el congreso de Sevilla. Julio Muñoz EFE

Sevilla no es Jerusalén, pero casi, por eso Alberto Núñez Feijóo salió ayer del congreso como Jesús entró en la ciudad entonces. En la hermandad del PP le aplaudían los cofrades con palmas y le gritaban vivas como si fuese el Mesías. ¿Cuántos Mesías tiene el PP? Idolatraban hace un rato a Pablo Casado, después a Ayuso y ahora a Feijóo. Y se encomiendan a este último como único camino de salvación. ¡Gloria a ti!, le faltó decir a Teófila Martínez antes de clausurar el congreso. Habrá que ver si este les sale Mesías o sólo profeta otra vez.

La procesión de este fin de semana, procesión larga de viernes y sábado, es estación de penitencia después de que se descarriara el partido.

Al que clavaron en la cruz fue a Casado sabiendo que no resucitará. Y se encomendaron a Feijóo, santo gallego que no sale en el santoral pero al que los del PP tienen más devoción que en el mismísimo apóstol Santiago.

Lo que ocurre en el Partido Popular es que al Mesías que les llevará a la Moncloa se dejó en su discurso de ayer la parte más importante, explicarle al votante que no hay forma de llegar a la Moncloa sin Vox por mucho que prefiera obviar el problema. Ahí no hay milagro que valga. Pero mientras tanto Feijóo les hablaba en parábolas a los afiliados: “En verdad os digo” que yo he venido a ganar por mayoría absoluta… Y si no es una parábola es que todavía no sabe la que se le viene encima.

Ya está todo consumado. Hasta aquí Sevilla. No hizo falta ni negar a Casado tres veces (bastó con una) para que se cumpliera lo escrito. Feijóo lidera el PP con el noventa y ocho por ciento de los votos (porque su reino es de este mundo) y la esperanza de que a él sí le dé tiempo a gobernar España. Así empieza su procesión de regla, el purgatorio viene después.

*** Guillermo Garabito es periodista.

