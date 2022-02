Bombardeos y desinformación: el arsenal de Putin contra Ucrania

En diciembre, cuando mi hija de diez años me pidió una cobaya, le sugerí que esperásemos hasta después de Año Nuevo. En el último mes, ante la siniestra acumulación de 140.000 soldados al otro lado de nuestras fronteras, hemos barajado los desafíos logísticos de llevar con nosotros la cobaya al oeste del país en caso de invasión. En esto se convierte la vida cotidiana cuando estás bajo asedio.

"Para defender la paz en Europa, detén a Putin y su guerra contra Ucrania".

La invasión ya ha comenzado. Pero mientras el mundo se preocupa por las imágenes de tanques y tropas atravesando las fronteras, continúa la lucha cibernética de Ucrania contra la desestabilización patrocinada por Rusia. Haciendo uso de su amplio abanico de medios nacionales e internacionales, sus granjas de troles y sus tontos útiles, el Kremlin ha difundido todo tipo de falsedades sobre Ucrania. Esta inundación de desinformación conduce a que mucha gente crea que Kiev y la OTAN son los agresores, y que cualquier respuesta del Ejército ruso está justificada como medida defensiva.

Otra estrategia adoptada por el Kremlin es el relativismo, que pretende cínicamente poner la hipocresía occidental ante el espejo: Preguntas por los bombardeos en Siria. Pero ¿qué me dices de la invasión de Irak? La intención no es defender las acciones rusas, sino convencernos de que no hay diferencias entre un régimen iliberal y una democracia liberal. Convencernos también de que Rusia, por lo menos, no finge ser una cosa distinta de la que es.

Rusia difunde que Kiev abusa de los derechos humanos con su acoso a los rusófonos del país. Durante la invasión del este de Ucrania, una serie de espantosas historias hablaban de la muerte de niños a manos de militares ucranianos. Por supuesto, las difundieron los medios estatales rusos.

Estas historias se fabricaron para alimentar el odio y siguen hasta hoy. Histéricamente, la dirección de la red de noticias en inglés Russia Today (RT) se preguntó si Kiev levantaría campos de concentración en el este del país. El mismo Vladímir Putin ha escrito largo y tendido sobre por qué no reconoce la identidad y la independencia de Ucrania.

"Donde destaca Ucrania es en la lucha contra la desinformación, la guerra híbrida y los ciberataques"

Basta con una echar un vistazo a Crimea, anexionada en 2014, para comprobar cómo las mayores amenazas para los rusófonos se producen en los territorios ocupados por Rusia. Docenas de personas de la minoría indígena tártara de Crimea han sido injustamente juzgadas por cargos de extremismo. Otras docenas permanecen detenidas.

Sus compañeros de prisión incluyen periodistas como Vladislav Yesypenko, colaborador de Radio Free Europe, que dice haber sido torturado con descargas eléctricas y que afronta una condena de 18 años de prisión. Los otros cientos de detenidos y encarcelados (sin haber pasado por un proceso justo) en Donetsk y Luhansk sirven como advertencia sobre el grado de protección que brindan los libertadores rusos.

La democratización puesta en marcha en Ucrania es una maratón, no un esprint. Las reformas de los servicios públicos y judiciales, el fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la ruptura con el dominio de los oligarcas siguen siendo objetivos clave. Ucrania destaca en la lucha contra la desinformación, la guerra híbrida y los ciberataques. Y organizaciones informativas e iniciativas periodísticas como Euromaidan Press y StopFake.org han florecido desde las protestas del Maidán en 2014.

"Rusia debe ser incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo"

Recientemente, llegó al despacho del presidente una petición con 25.000 firmas para pedir que Google y Facebook abran oficinas en Kiev para contrarrestar las informaciones que atentan contra la seguridad nacional y que emanan desde Rusia. Si algunos aliados de Ucrania son reacios a enviar armamento pesado, lo que pueden hacer es apoyar la emergente red de activistas que combaten la desinformación rusa. Además, se deberían reformular las sanciones para que incluyan a los propagandistas rusos, a sus colaboradores televisivos y a las marcas cuyos beneficios sirven para financiar la guerra contra la democracia.

Putin mantendrá Ucrania y Europa al borde del abismo con constantes e imprevisibles maniobras militares, la militarización de las redes sociales y la expansión de su ecosistema propagandístico. Rusia debe ser incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en solidaridad con los cargos que presentó Ucrania contra Moscú en la Corte Internacional. El Grupo Wagner (una organización de mercenarios vinculada con el Kremlin y que opera tanto en Ucrania como en otros países) debería constar como organización terrorista.

Hace poco, el presidente Joe Biden advirtió de que la democracia en los Estados Unidos afronta su mayor desafío desde la Guerra Civil. Quizá encuentre en Ucrania, tanto en el frente físico como en el digital, algunos ejemplos sobre cómo defender la libertad y la verdad.

*** Hanna Hopko fue la directora del comité de asuntos exteriores del Parlamento ucraniano. Ahora preside la Junta de la Red de Defensa de los Intereses Nacionales (ANTS), un grupo de exparlamentarios que apoya la democracia en Ucrania.

