Las 20 frases pirómanas ante el referéndum

1. “Nos ofrecemos para diseñar un cordón de seguridad que garantice el desarrollo pacífico de los actos” (bomberos de Barcelona)

Los bomberos de Barcelona, en la práctica perroflautas cincelados en mármol de Carrara, tan pronto apagan fuegos como abren la caja de las galletas y les regalan las mejores del lote a los Mossos d’Esquadra como se ofrecen voluntarios a la Assemblea Nacional Catalana para diseñar un cordón de seguridad que rodee los colegios electorales catalanes. En la futura República Catalana, los bomberos de Barcelona seguirán apagando fuegos, si es eso lo que desean, aunque también se les ofrecerá la posibilidad de diseñar cohetes espaciales o construir pirámides con esclavos extremeños porque saben hacer de todo y todo bien. En la manifestación estudiantil del pasado jueves en la plaza Universidad de Barcelona, los bomberos fueron los más aplaudidos por los estudiantes aunque ninguno sabía a ciencia cierta qué pintaban allí. Es probable que este domingo se presenten a votar a pecho descubierto y untados en aceite. En los países de habla inglesa, este tipo de personajes sedientos de atención reciben el apelativo de attention whores. En Cataluña les damos un casco y una manguera.

2. “Desde ahora y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos alto y fuerte. #Votaremos” (Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona y de la Selección española de fútbol)

El nacionalismo ha convertido la incoherencia ideológica en flexibilidad con denominación de origen. Y Gerard Piqué, el Pisacharcos Oficial de la Nueva República Catalana, lo ha elevado a cotas de obra de arte. Y es que nadie que no haya sufrido la humillación de lucir una estrella mundialista en la pechera de su camiseta de la Selección española de fútbol puede saber lo que es la verdadera opresión. Piqué sí. Porque Piqué está oprimido. Y Piqué sufre con la selección. Casi tanto como Roncero. Pero se enfrenta a ello cantando alto y fuerte. A Shakira, visto lo visto, le gustan cursis y plañideros.

3. “¡Viva Castilla libre!” (Gabriel Rufián, diputado de ERC)

No descarto la posibilidad de que Gabriel Rufián sea en realidad un happening de Marina Abramovich. O un virus generado por Matrix para testar los errores intrínsecos del sistema. Una vez descartado lo imposible (que Rufián pertenezca a la misma especie que el resto de seres humanos del Sistema Solar), cualquier otra respuesta, por improbable que parezca, debe de ser la verdad.

4. “Todas las voces internacionales que se posicionan a favor de la Generalitat —pocas— lo hacen a favor del diálogo, no de la independencia” (Xavier Rius, director del diario digital 'e-notícies')

Xavier Rius se define en su perfil de Twitter como “El último indepe cuerdo que queda en Catalunya”. Y está en lo cierto. Obviamente, Rius no tiene demasiados amigos entre el independentismo talibán. Si alguna vez buscan al otro lado del campo de batalla intelectual una voz razonable, con sentido del humor y, sobre todo, refractaria al autoengaño, háganlo en sus artículos.

5. “¡Prensa española manipuladora!” (estudiantes de secundaria catalanes en la manifestación del pasado jueves en el centro de Barcelona)

Yo estudié periodismo en Barcelona. De eso hace unos veinte años. El primer día de clase, el rector preguntó cuántos de los allí presentes, todos alumnos de primer curso, habíamos comprado ese día un periódico. Cualquier periódico. Tanto daba el New York Times como el Sport como, rozando los límites semánticos del término periódico, La Vanguardia. Levantamos la mano media docena de contraculturales en una clase de sesenta estudiantes. Intuyo que esa cifra no habrá hecho más que disminuir desde entonces, aunque tampoco es que quedara mucho margen vista la caída en picado del interés de los estudiantes de periodismo por el periodismo. La pregunta es qué medios consumen, con qué frecuencia y con cuánto espíritu crítico esos adolescentes catalanes para vociferar con tanta seguridad que la prensa española manipula. La posibilidad de que sean los medios catalanes y las redes sociales, subsector Cataluña, las que estén manipulando el mensaje de los medios españoles puede que ni se les haya pasado por la cabeza.

6. “Pedimos un diálogo generoso y honesto en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución” (Conferencia Episcopal española)

Dado que uno es honesto de cintura para abajo y honrado de cintura para arriba, me pregunto de qué tipo de diálogo generoso está hablando la Conferencia Episcopal española.

7. “A partir del 1 de octubre tenemos que buscar una solución con los ingredientes de la empatía, la generosidad y el sentido de Estado para que no haya ni vencedores ni vencidos” (Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE)

Muy de acuerdo. Tomemos por favor como modelo la empatía y la generosidad exhibidas durante la reunión del Comité Federal del PSOE del mes de octubre de 2016, cuando algunas diputadas del partido acabaron llorando en el suelo y una de las secretarias de la Ejecutiva de Sánchez tuvo que encerrarse en el lavabo huyendo de los insultos de sus compañeros. ¿Qué podría salir mal si seguimos tan exquisito ejemplo de diálogo sin vencedores ni vencidos? Es más. ¿Por qué el independentismo no imita el maravilloso truco de las urnas fantasmas que aparecieron como por arte de magia, y ya rellenas de docenas de votos, durante esa misma reunión del Comité Federal? ¡Nos queda tanto por aprender de la generosidad, la empatía y el sentido de Estado del PSOE!

8. “El 4 de octubre se proclama la independencia” (Anna Gabriel, diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña)

El día 4, efectivamente, está prevista una sesión ordinaria del Parlamento catalán en la que se rumorea que podría tener lugar la declaración formal de independencia de Cataluña. Todo dependerá, no ya del recuento de los votos emitidos hoy, sino de las imágenes que lleguen a los medios de prensa internacionales. Si esas imágenes muestran colas masivas y manifestaciones multitudinarias, habrá declaración de independencia. Y eso, independientemente de que se haya podido votar con normalidad o de que lo hayan impedido los cuerpos de seguridad. La clave está en las fotos y los vídeos.

9. “No quiero imaginar urnas en la calle el domingo, cargas policiales, cañones de agua ni balas de goma" (Pablo Iglesias, secretario general de Podemos)

Pablo Iglesias pronunció esa frase como el que dice, sin acabar de creérselo del todo, aquello de “pues yo prefiero que no me toque la lotería porque dicen que tener tanto dinero te complica mucho la vida”. No descarten la posibilidad de que Pablo Iglesias se disfrace de guardia civil de incógnito y haga acto de presencia en la misma Plaza Cataluña para endilgarle al primero que pase por delante la trancada inaugural del día. La relación entre el éxito de su proyecto político y el nivel de violencia en Cataluña es directamente proporcional y eso lo saben hasta en la China Popular.

10. “Viendo TV3. Joan López Alegre firma el empate. ¿Sintomático? Buenos días” (Toni Soler, presentador y productor de radio)

Dura más la batería de un iPhone, que ya es decir, que cualquier minúscula grieta en el discurso constitucionalista antes de ser recogido e interpretado por el independentismo como una debilidad estructural del Estado. Efectivamente, Joan López Alegre, exdiputado del PP en el Parlamento de Cataluña entre 2004 y 2006 y tertuliano antinacionalista oficial de TV3, aludió el pasado viernes a un hipotético empate entre separatistas y unionistas durante un debate en el programa Els Matins del canal autonómico catalán. A Toni Soler le faltó tiempo para cazarla al vuelo y volcarla en las redes.

11. “Se comporta como un hooligan y odia a más de la mitad de los catalanes” (Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en referencia a Pere Soler, director de los Mossos d’Esquadra)

A Albert Rivera, que anda ejerciendo de presidente en funciones ante la incomparecencia del titular del cargo, no le gusta Pere Soler y su animadversión roza lo personal. Y eso que a Pere Soler no se le ha visto prácticamente el pelo desde su nombramiento como director político de los Mossos d’Esquadra. El miércoles, sin embargo, Pere Soler apareció por Twitter para recordar que la función principal de la policía catalana es garantizar derechos y no impedir su ejercicio, como si el derecho a follar no debiera ser impedido cuando no cuenta con el consentimiento de la otra parte, por citar un contraargumento nada complicado de entender y que ha circulado con generosidad por las redes sociales durante los últimos días. En cualquier caso, Soler estaba hablando de los derechos del 50% de los catalanes nacionalistas. El otro 50%, como ya expresó en un viejo tuit borrado tras su ascenso a la cúpula de los Mossos, le damos pena.

12. “La situación de los catalanes se parece mucho a la de los escoceses. Entonces ¿por qué los escoceses pueden pronunciarse y los catalanes no?” (Alfred de Zayas, abogado y experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU)

Parecía difícil superar las declaraciones esperpénticas de Assange, un individuo capaz de comerse a dos carrillos noticias de El Mundo Today como si se tratara de noticias reales. Pero Alfred de Zayas, procastrista, antisemita y (que no le falte de ná) revisionista nazi, lo ha conseguido.

13. “En un caso con un picnic, en otro caso con una manifestación, se podrán exteriorizar este domingo los sentimientos pero no a costa de violentar la ley" (José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad)

Sólo hizo falta una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña para que el número dos de Interior cayera poseído por el jovial espíritu con el que el 50% de los catalanes se dispone este domingo a privar de sus derechos al restante 50%. Nieto incluso se comprometió “absolutamente” y en nombre del Gobierno central a que este domingo los catalanes “tengan un día de celebración”. Lástima que ningún periodista avispado le preguntara a Nieto qué es exactamente lo que van a celebrar los catalanes este domingo. ¿La muerte a palos de la Constitución? ¿El finiquitamiento del Estado de derecho? ¿El barrido y posterior reciclaje de los últimos restos del Estado central que queden en pie en Cataluña?

14. “Los Mossos no obedecen a los tribunales porque perciben tal debilidad en el Estado que han optado por situarse del lado que ven más fuerte” (Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP de Cataluña desde 1991 a 1996)

Uno de los mayores errores de José María Aznar en Cataluña, y hubieron varios clamorosos, fue el de chutar a Alejo Vidal-Quadras a petición de Jordi Pujol. A él, a Vidal-Quadras, le corresponde el mérito de haber ejercido la única oposición real al nacionalismo (lo del PSC fue una broma) hasta la llegada de Ciudadanos al campo de juego político catalán.

15. “No es democracia, es hispanofobia” (campaña de propaganda del PP realizada por el equipo de Pablo Casado)

El vídeo ha escocido, y mucho, en Cataluña, donde le temen tanto a los tribunales españoles como a cualquier prueba visual o escrita capaz de quebrar el convencimiento de que el independentismo es un movimiento pacífico, festivo y 100% democrático. Pese a que el vídeo recoge declaraciones reales de líderes independentistas catalanes, y ante el revuelo en las redes, el PP sintió la necesidad de negar que se hubiera buscado “ningún tipo de enfrentamiento”. Cuando tienes que disculparte por decir la verdad es que la superioridad moral nacionalista te ha ganado la guerra psicológica.

16. “Invitamos a aparcar a todos los tractores del país en las proximidades de los colegios electorales, sin que obstaculicen la circulación ni el desarrollo de las votaciones, sin publicidad de ningún tipo, pero velando contra posibles acciones de sabotaje de la votación" (sindicato agrario Assemblea Pagesa)

El mejor tuit de la semana ha sido ese en el que Patricia Jacas, la mujer del periodista Arcadi Espada, ha escrito “Tractores + Mossos = tanques. EJÉRCITO YA”. La idea es tan daliniana que no queda otra que premiarla con dos orejas, rabo y vuelta al ruedo a lomos de un tractor. Constitucionalista, por supuesto.

17. “El proceso puede quebrar el régimen del 78” (ETA)

¿Qué movimiento popular desesperado por la legitimidad y el respeto internacional no lo daría todo por el apoyo de una banda terrorista que ha asesinado a más de ochocientas personas, veintiuna de ellas en Barcelona y en un solo día? Y es que con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?

18. “Deja de hacer el trol y envíame la información” (un corresponsal del diario 'The Guardian' a Joan Maria Piqué, responsable de Comunicación Exterior de la Generalitat)

La organización Reporteros Sin Fronteras exigió el pasado jueves respeto por la libertad de prensa y censuró el comportamiento de Joan Maria Piqué, que habría estado acosando, apercibiendo o corrigiendo a los periodistas internacionales acerca del enfoque de sus textos. Las quejas por el comportamiento de Piqué llegaron en algunos casos hasta los consulados de los periodd independentista esconde bajo su idílica superficie la frenética actividad de miles de insectoistas internacionales. Como en la famosa escena inicial de Blue Velvet, de David Lynch, la cotidianidas coprófagos.

19. “Creo que hay un grupo de pedecátors [por PDeCAT] que no han entendido aún que si no hacen el referéndum y lo aplican, la ola les pasará por encima” (Jordi Graupera, profesor de la Princeton University de New Jersey)

Más allá de la primera división nacionalista existe un submundo independentista plagado de filósofos, politólogos y tertulianos relativamente poco conocidos en el resto de España. La mayoría de ellos se agrupan en torno a la llamada alt-right independendista, como el filósofo Bernat Dedéu o, más sutilmente, el periodista Enric Vila. Otros han jugado con maestría la carta de la ambigüedad a la espera de que el 1-O proclame ganadores (¿ERC?) y perdedores (¿PDeCAT?) y de que las condenas de prisión y de inhabilitación despejen el horizonte en la cúpula de los partidos nacionalistas. Una actitud que roza el ventajismo y que no ha sentado nada bien entre la mencionada alt-right catalana. Aún menos cuando dicha actitud se combina, como es el caso de Graupera, con una marabunta de tuits incendiarios que llaman sin medias tintas a la desobediencia pero que han sido escritos en su mayor parte desde la lejanía de la universidad de Princeton, New Jersey.

20. “Yo no tengo nada que ver. Ni en esta convocatoria ni en ninguna que gire alrededor de mí o de la canción 'Mediterráneo'” (Joan Manuel Serrat, sobre la utilización de su canción 'Mediterráneo' como himno de la resistencia antinacionalista)

Joan Manuel Serrat ha pasado esta semana, y en apenas cuarenta y ocho horas, de emblema de la cultura catalana a símbolo fascista por sus reparos respecto al referéndum de independencia y de ahí a emblema de la equidistancia más snob por su rechazo a ser incluido en el bando de la defensa de la Constitución. Es decir en el del PP, Ciudadanos y el Estado de derecho. Como dice Federico Jiménez Losantos, cuando Serrat nos reproche cantar su canción le diremos que no es la suya sino la versión de Lolita Flores.