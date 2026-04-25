La política económica es una herramienta cuya bondad se mide en función de sus resultados, no de sus intenciones.

Bajo esta premisa, es innegable que la gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos Next Generation EU en España ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes que amenaza con derivar en un fracaso sistémico.

El dato es demoledor: a poco más de un año de la fecha límite de agosto de 2026, España se enfrenta a la posibilidad de perder 20.000 millones de euros, el 1,3% de su Producto Interior Bruto.

Este escenario no es producto del azar, sino la consecuencia lógica de una cadena de errores de diseño, ejecución y, finalmente, de cálculo político.

El razonamiento que conduce a este callejón sin salida comienza con el modelo de gobernanza. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por una estructura de gestión hipercentralizada, partiendo de la premisa de que el control político directo desde la Moncloa garantizaría la alineación de los fondos con sus objetivos de legislatura.

Sin embargo, la realidad administrativa ha demostrado lo contrario. Al marginar la capilaridad de las administraciones autonómicas y locales, y al imponer una burocracia diseñada para la fiscalización previa y no para la agilidad inversora, el Gobierno ha generado un embudo.

La lógica es simple: no se puede procesar un volumen de inversión equivalente a una década de fondos estructurales en apenas un trienio con una maquinaria administrativa del siglo pasado.

Este colapso operativo explica la desesperada maniobra ensayada hoy en la cumbre de Nicosia. El hecho de que el presidente del Gobierno haya solicitado una prórroga de un año y una relajación de las reglas fiscales, utilizando la inestabilidad derivada de la guerra en Irán como escudo, constituye una confesión de parte.

Es el reconocimiento de que España, por sí sola, es incapaz de digerir los recursos asignados.

Sin embargo, el argumento de la coyuntura geopolítica carece de solidez lógica cuando se analiza la serie histórica: los retrasos en la ejecución y la baja absorción de los préstamos son previos a cualquier escalada en Oriente Próximo. Los fallos son estructurales, no sobrevenidos.

La negativa de la Comisión Europea, verbalizada con inusual firmeza por Ursula von der Leyen, devuelve a España al terreno de la cruda realidad institucional.

El razonamiento de Bruselas es estrictamente normativo: los fondos Next Gen nacieron como un instrumento de emergencia con normas de caducidad unánimemente aceptadas. Abrir la puerta a una prórroga para España supondría un agravio comparativo para los Estados que sí han cumplido y una quiebra de la seguridad jurídica comunitaria.

La disciplina fiscal no es un capricho ideológico de los "frugales", sino el ancla que sostiene la credibilidad del euro en un momento de inflación persistente.

Las consecuencias de este "no" europeo son de una gravedad extrema en términos de coste de oportunidad. Si aceptamos que la productividad es el principal problema de la economía española, renunciar a 20.000 millones destinados precisamente a la digitalización y la transición energética es una negligencia estratégica. Cada euro que no se gasta es un hospital que no se equipa, una vivienda pública que no se construye o un proyecto tecnológico que se deslocaliza.

La pérdida de estos fondos supone, en la práctica, renunciar a una palanca de crecimiento que no volverá a presentarse.

En conclusión, el balance de los fondos Next Gen se encamina hacia la incompetencia gestora. Si el Gobierno no es capaz de ejecutar lo que él mismo negoció, la responsabilidad no puede derivarse a factores externos ni a la falta de flexibilidad de Bruselas.

La "prioridad nacional" no debería ser la búsqueda de excusas geopolíticas para ocultar la ineficiencia del Gobierno, sino una reforma urgente de los mecanismos de ejecución que permita, al menos, salvar los muebles.

De lo contrario, la historia recordará este periodo no como el de la gran recuperación, sino como el del gran desperdicio de la confianza europea. El escándalo no es solo el dinero que se pierde; es el futuro que se deja de ganar por una gestión que ha confundido la propaganda con la eficacia.