1. Alberto Núñez Feijóo abrió el debate con el retrato que ha hecho de Pedro Sánchez uno de sus socios clave de la legislatura. Un tal Carles Puigdemont.

Yo se lo resumo rápido: el prófugo de Waterloo ha llamado al presidente "amoral, cínico, con una ambición desmedida y capaz de vender España" en su entrevista de este jueves en El Mundo. Y Feijóo ha leído esa descripción palabra por palabra.

Lo interesante es que lo del líder del PP no era por tanto argumentario del partido. Era la reseña del cliente. Cero estrellas de cinco en el TripAdvisor de la moralidad para ese buffet libre de la corrupción que es el sanchismo.

2. Lo primero que llamó la atención, incluso antes de empezar el debate, fue el traje de Sánchez, de un color marrón-fracaso que ningún asesor con contrato fijo debería haber aprobado jamás, a no ser que tenga un fetiche con las aceitunas, en cuyo caso lo comprendo.

Fue lo más arriesgado que Sánchez hizo en dos horas. Y también le salió mal.

3. Feijóo: "Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que usted ha edificado".

Según las cuentas del PP, 540 de las 184.000 viviendas prometidas. Un 0,29%.

Mientras tanto, Sánchez decía, frente al pasmo de Feijóo, que ha rehabilitado "más de medio millón de viviendas durante estos últimos ocho años". ¿De qué medio millón de viviendas habla? ¿Dónde están? ¿Quién vive en ellas? ¡A ver si van a ser molinos!

Feijóo al ataque, sin dar respiro a Sánchez, que no entra a debatir porque no tiene argumentos. Sánchez está un poco como el color de su traje, que es horrendo. Fallo clamoroso de su equipo. — Cristian Campos (@crpandemonium) November 19, 2026

4. "Usted conoce mucho más a Jessica y a Andrea, a las que pagaban sus casas con dinero público y con dinero de mordidas, que a Maricarmen", dijo Feijóo.

Es la frase de la noche porque no necesita nota al pie. Porque por mucho que Sánchez haya querido convertir a Maricarmen en símbolo (¿de sus más de 200.000 desahucios?), el verdadero símbolo, el que conoce toda España, son las prostitutas del PSOE.

A ellas no les faltó casa en ningún momento.

5. Sánchez: "Desde la aprobación de la ley de vivienda hay 480.000 pisos más en alquiler". Feijóo: "Ha caído la oferta en 400.000 viviendas".

880.000 pisos de diferencia entre los dos. Una ciudad del tamaño de Valencia. En algo lleva ventaja Feijóo: ningún español ha visto uno solo de esos 880.000 pisos durante los ocho años de sanchismo.

6. Feijóo: "El PIB no se come". Y Sánchez va y le contesta con las previsiones de la Comisión Europea.

El mayor populista de Europa se presentó al debate de su vida con un PowerPoint de Bruselas. Alguien en la Moncloa debería explicar por qué eso le ha parecido una gran idea.

Pedro Sánchez, a su llegada al cara a cara. Eduardo Parra Europa Press

7. Feijóo leyó el ticket del súper: "La leche ha subido un 53%, las patatas un 60%". Sánchez le respondió que han reducido "en veinticinco puntos la deuda pública".

Uno hablaba de tu nevera. El otro, de su Excel. Y por eso el debate lo ganó el primero.

8. "Es el único presidente del Gobierno que no ha aprobado Presupuestos en toda la legislatura". Sánchez no contestó.

Se puede gobernar sin Presupuestos y sin mayoría. También, a la vista está, se puede debatir sin argumentos, sin ganas y sin recursos retóricos. Y eso que Sánchez es "un animal político". Bueno, en algo tienen razón los que dicen eso. Porque animales también eran los pájaros dodo.

9. "Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las cuarenta y ocho horas?", le dijo Feijóo a Sánchez.

Sánchez pidió perdón a las víctimas. Luego, pidió perdón por la corrupción. Dos perdones en una noche: lo que no consigue un juez lo consigue una cámara y la necesidad desesperada de votantes "de centro".

Una mala noticia para Sánchez: esos votantes de centro están hace mucho, mucho tiempo en el saco del PP.

si se hubiese muerto un familiar suyo señor Sánchez, se habría puesto a bailar? a la yugular, tremendo. #CaraACaraRTVE https://t.co/ecJHGTqAAQ — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) November 19, 2026

10. Feijóo: "Yo he cogido el AVE ciento treinta veces estos años y doy las gracias por poder hacer este cara a cara con usted".

El chiste más negro de la noche. Nadie se rió porque, en realidad, no era un chiste.

Por desgracia, era una estadística.

11. A los muertos de Adamuz y Urda, Sánchez les respondió con Rajoy: "Rajoy redujo en un 66% las infraestructuras".

Ocho años en la Moncloa y la culpa de los trenes sigue siendo de un registrador de Santa Pola que llegó a la presidencia en 2011.

12. Sánchez le preguntó a Feijóo cómo va a pagar el 5% del PIB en defensa. Feijóo: "El presupuesto de defensa lo ha firmado usted".

El compromiso con la OTAN, efectivamente, lo firmó Pedro Sánchez, y sin cláusula de exclusión. Es como reclamarle al vecino tu propia hipoteca.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se saludan en el plató. Eduardo Parra Europa Press

13. Feijóo abrió el bloque de corrupción así: "Si hay niños viéndolo deberían poner los dos rombos. Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas".

Los dos rombos, qué nostalgia. Ahí se le nota la edad a Feijóo. Pero los de veinte años entendieron perfectamente de qué hablaba porque la corrupción de Sánchez es intergeneracional: ha destruido el futuro de españoles de todas las edades por igual.

14. Sánchez: "No voy a aceptar lecciones del partido más corrupto del sistema político español, que es el PP. Y esto no es un dato, es un hecho".

Sólo Dios sabe qué diferencia ve Sánchez entre datos y hechos en este contexto.

En cualquier caso, miente, por supuesto.

15. Sánchez acusó a Aznar y a Rajoy de acumular "quince ministros o imputados o condenados". El fact-check de El Español no llega a esa cifra ni sumando a los absueltos. Cuando hay que inflar la corrupción del rival para restarle importancia a la tuya, el problema lo tienes tú.

16. "¿Recibió alguna donación proveniente de la prostitución?". "En absoluto", respondió Sánchez rapidísimo.

"¿Quién le pagó las primarias?". Unos segundos de silencio.

Sabe perfectamente quién no le pagó. Lo que no sabe es quién sí.

🔴 #URGENTE | Sánchez enmudece ante la pregunta de Feijóo sobre "quién le pagó las primarias" y dice que su Gobierno "es el más limpio" https://t.co/8GWiHvlxsn https://t.co/UopL5RLvBZ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026

17. Cuando Feijóo le pidió los nombres de los donantes, Sánchez contestó que eso "está en manos de la justicia".

Ni en el PSOE ni en un cajón. En el juzgado. Raro sitio para guardar la lista de tus amigos. Y de los miembros de tu familia.

18. Feijóo le preguntó también por su hermano. Sánchez: "Ojalá que jamás su familia sufra la difamación que está sufriendo mi familia".

Difamación es lo que dice un rival. Lo que dice una sentencia judicial se llama de otra manera. Se llama "condena".

19. Feijóo: "Cuando se apague la música de sus mítines, la corrupción seguirá ahí".

Le faltó añadir "el DJ de sus mítines es la UCO, señor presidente. Baile, baile mientras pueda, porque pronto la música se la pondrá un juez, y quizá ahí se le quiten las ganas de bailar sobre la tumba de los muertos".

Siluetas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Eduardo Parra Europa Press

20. "Usted estuvo cien minutos en Ceuta, y luego se fue a la Mareta veinticinco días", le dijo Feijóo. Sánchez: "Yo tengo que tomar decisiones en función de esos datos, no de suposiciones".

El único dato seguro es que el Falcon conoce mejor Lanzarote que la frontera de Ceuta.

21. Sánchez: "España ha brillado con luz propia en el no a la guerra, la denuncia del genocidio perpetrado por Netanyahu, el no a Trump".

Luz propia en Gaza, en Washington y en Teherán. En Ceuta, cinco guardias civiles.

A Sánchez, como demostró durante el cara a cara, parecen preocuparle más los palestinos que los españoles.

22. Rufián, en pleno debate: "Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos".

Cuando hasta tu socio te hace la crítica de televisión, no has perdido un debate. Has perdido la mayoría.

Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos. #CaraACara2026 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 19, 2026

23. El minuto de oro de Sánchez, el último de la noche, fue para denunciar que sus rivales tienen "el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas".

¡"Cohorte de tecnoligarcas"!

Dos horas perdiendo contra un señor de Os Peares y el final se lo dedica a Trump y Elon Musk. Comprensible. Con Feijóo ya no le quedaban fuerzas y tocaba arremeter contra tipos que a duras penas saben que Sánchez existe. Si no puedes con quien tienes frente a ti, arremete contra alguien que está a miles de kilómetros de distancia y que juega en una liga diez categorías por encima de la tuya: total, no se va a enterar nunca.

24. Feijóo cerró: "No bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento".

Rebeca Torró, después: "Claramente ha ganado Pedro Sánchez".

Al menos son graciosos.