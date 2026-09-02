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Manifestación en Ceuta para pedir la expulsión de todos los ilegales.

Manifestación en Ceuta para pedir la expulsión de todos los ilegales. EFE

Columnas CRÍTICA Y MATIZ

VÍDEO | Los españoles, a diferencia del Gobierno, sí luchamos por nuestra gente

Que le llegue a Marruecos el mensaje de que, a diferencia de nuestro Gobierno, los españoles no nos sometemos a su chantaje.

Publicada

Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta.

También debe ser el día de la movilización española en defensa de los ceutíes y de España, y contra el expansionismo marroquí.

Una movilización que no debe llevar más bandera que la de la unión del pueblo frente al régimen alauita criminal que ha atacado nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional y que ahora, envalentonado por la nula respuesta de nuestro Gobierno, perpetra una nueva fase del ataque consistente en la desestabilización y la generación del caos en la zona.

Tres emboscadas a militares en tres días; veintitrés agresiones sexuales; asentamientos inseguros e insalubres para los inmigrantes y para los ceutíes; agentes marroquíes con órdenes claras infiltrados entre los inmigrantes para tensionar Ceuta; diez yihadistas ya expulsados; proxenetas que explotan sexualmente a niñas marroquíes a cambio de comida; pérdidas económicas para las familias y los negocios ceutíes; y niños encerrados en sus casas y padres que no saben si podrán enviar a sus hijos al colegio al comienzo de un nuevo curso escolar marcado por la incertidumbre e inseguridad.

Esta es la situación en Ceuta. Dramática y muy alejada de la normalidad y de la paz que Marruecos les ha robado a los ceutíes para instarlos a irse de su propia tierra, tras hacerla inhabitable.

No les podemos dejar solos.

2 de septiembre, Día de Ceuta y de la movilización española.

Por ello, animo a que todos acudamos a las convocatorias de y por los ceutíes, y a que ignoremos a quienes pretenden generar problemas en las convocatorias ciudadanas y a los partidos y organizaciones que pretenden desmovilizar o instrumentalizar esas concentraciones con fines partidistas, ideológicos o electoralistas.

Esos partidos no comprenden (o no les importa) que esto es una causa mayor que los trasciende.

Es la causa de un pueblo unido defendiendo a su país.

En defensa de los ceutíes y de España, para exigir al Gobierno medidas para que vuelva la normalidad en Ceuta, para reclamar la respuesta contundente que Marruecos merece y contra el expansionismo marroquí, salgamos hoy a la calle.

Que le llegue a Marruecos la imagen y el mensaje de que, a pesar de nuestro Gobierno, los españoles no nos sometemos a su régimen.

Nosotros, los españoles, sí luchamos por nuestra patria y nuestra gente.

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