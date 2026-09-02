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Pedro Sánchez durante su entrevista en la SER.

Pedro Sánchez durante su entrevista en la SER. SER

Columnas LA CAMPANA

A Pedro Sánchez le gustaría la alternancia, pero ahora no es posible

Sánchez busca un nuevo chivo expiatorio al que encasquetarle su responsabilidad, y ese chivo expiatorio es ahora el rey.

Publicada

1. Los culpables

Lo adelantó el ministro Albares. Los culpables de la crisis de Ceuta son Elon Musk y Los Ultrainfluencers, que suena un poco como El Aviador Dro y sus Obreros Especializados.

Ese mismo día, Mónica García añadió un nuevo grupo de pop: Internacional Ultraderechista.

Por su parte, Pedro Sánchez incluyó la desinformación y los bulos: "Los bulos se expandieron en las redes sociales asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista".

¿Y por qué lo hicieron? Por fastidiar. En venganza por la "valiente" posición que el gobierno de Sánchez mantiene al denunciar el "genocidio" de Gaza.

¿Y Marruecos? Nada, la colaboración es impecable.

Todo esto confirma que la desinformación y los bulos están muy presentes en esta crisis, pero no precisamente en el lugar que señala el Gobierno.

2. El rey

"Yo sé que esto se le ha hecho muy largo a mucha gente, pero yo llevo ocho años gobernando. El rey lleva reinando más de veinte años ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?".

"Pero es que no habíamos tenido nunca una crisis como esta", aventura tímidamente el entrevistador.

"No, no, no, discúlpeme [Sánchez lo interrumpe con un tono que recuerda a Robert de Niro en Taxi Driver], no ha ido ni una vez".

"¿Y le consta si él quiere ir?", insiste tímidamente el periodista.

"Escúcheme, escúcheme [are you talkin’ to me?], creo que hay argumentos y razones para que el jefe del Estado visite, después de veinte años, Ceuta y Melilla".

Es decir, el rey irá cuando él lo autorice, y eso será un mérito de Sánchez.

Y el rey no ha ido hasta ahora porque no lo ha autorizado Sánchez, y eso es un demérito del rey.

Conviene hacer estadísticas. Durante su entrevista, Pedro Sánchez alargó en 2/3 el reinado real de Felipe VI (no ha gobernado veinte años, sino doce), y ha omitido que 2/3 de ese reinado han transcurrido, precisamente, mientras gobierna Sánchez.

Pero todo da igual, porque Sánchez busca un nuevo chivo expiatorio en el que descargar su responsabilidad.

Sánchez entiende la arquitectura institucional del Estado como un sitio en el que jugar al escondite, y, cuanto más complicada esa arquitectura, más posibilidades de esconderse. Lo hace habitualmente con las comunidades autónomas y ahora le toca a la jefatura del Estado.

3. Oliver Twist en la Moncloa

¿Se arrepiente de haberse ido de vacaciones al día siguiente de estar en Ceuta?

"Yo sé que, para una parte importante de la oposición de este país, por supuesto que yo no tendría ningún derecho a tener vacaciones. Yo me lo tomo con deportividad [y tal vez por eso se fue a bucear]. Pero también les digo: he trabajado y he descansado. También ese es mi derecho".

"Porque no engraso los ejes / me llaman abandonao. / Si a mí me gusta que suenen / pa qué los quiero engrasaos".

"El Gobierno de España tiene una política migratoria donde hay cinco ejes que hemos venido desplegando estos ocho años. Uno, reforzar las fronteras. Dos, cooperar con los países de origen y de tránsito. Tres, lograr un pacto europeo de migración y asilo. Cuatro, reforzar las vías legales de migración. Y cinco, políticas de integración que es lo que hemos hecho con la regularización".

Con la crisis de Ceuta, los ejes 1 y 2 han saltado por los aires.

El eje 5 es contradictorio con el 3 (la regularización se hizo contra las directrices europeas sobre inmigración).

Y con el 4 hay que decir que difícilmente se refuerza la inmigración legal si se premia periódicamente la inmigración ilegal.

4. La alternancia en democracia es buena porque se conoce gente

"Yo creo que hay mucha gente que puede pensar, legítimamente además, después de ocho años de un gobierno de coalición progresista, puede pensar, bueno, oye, pues la alternancia no está mal. Es buena en democracia la alternancia. Y yo digo: sí lo es. Siempre es buena la alternancia. Pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia".

Es decir, a Pedro Sánchez le gustaría la alternancia, pero ahora no es posible.

¿Y por qué? Por la presencia de Vox.

EH Bildu, los partidos golpistas a los que se ofreció impunidad y los aspirantes a dictadores caribeños son perfectamente admisibles para una coalición "progresista". Pero Vox no es aceptable para una eventual alternancia.

Además, añadió Sánchez, el Partido Popular ha hecho una oposición destructiva basada en la desinformación y el bulo.

En suma, nuestro presidente parece animado por el mismo espíritu que llevó a Daniel Ortega a decir que "aquí [en Nicaragua] no volverán [sic] a haber elecciones para que por allí intenten ellos [la oposición] atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

5. Mi intención es agotar la legislatura

Y luego ya veremos, visto lo anterior.

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