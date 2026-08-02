VÍDEO | Frente a la agresión de Marruecos, unión y fuerza

El Gobierno ha cifrado en 60.000 las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta. 60.000 personas en una población de 84.000.

Esto no es una crisis migratoria; es un asedio, una invasión orquestada por el régimen sátrapa y criminal de Marruecos que utiliza a su propia población como herramienta geopolítica de presión.

Una táctica de guerra híbrida con la que presiona, amenaza y agrede a España tras nuestro acuerdo comercial con Argelia, enemigo declarado de Marruecos.

No cabe la cesión al chantaje; es un ataque a la soberanía nacional, a la integridad territorial y ya una flagrante conculcación de la seguridad nacional y ciudadana.

No caben frente a este escenario las futilidades ideológicas ni las tácticas partidistas habituales del régimen partitocrático que nos desgobierna.

No nos sirve una izquierda que no señala al PSOE como miserable siervo de Marruecos que celebraba la Fiesta del Trono en la embajada de Marruecos con los perpetradores de este asalto a los españoles.

Unión y fuerza frente a la agresión de Marruecos a España.

No nos sirve una derecha que no señala a los socios de Marruecos, Estados Unidos e Israel, que están orquestando una campaña mediática cuya narrativa principal es afirmar que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos, como ya ha declarado el embajador israelí ante Naciones Unidas hablando de "enclaves coloniales".

O abandonan estas posiciones o estarán demostrando, unos y otros, que para ellos la defensa de la nación es solo un mantra. Necesitamos del Gobierno y la oposición acción contundente y conjunta, declaración de emergencia nacional o estado de sitio en Ceuta, despliegue del Ejército con órdenes y capacidad de actuación y ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos.

Hace tan solo dos días conocimos el indulto de Marruecos a 1.778 reclusos. ¿Dónde creen que van a terminar?

Piensen en los ceutíes, mujeres, hombres, niños, familias enteras, nuestros compatriotas, que ya han sufrido los primeros saqueos, suspendido su fiesta patronal, cerrado sus negocios y que se han aislado aterrados en sus casas bloqueando las puertas con lo que pueden.

¿Qué creen que sucederá en las calles si el Estado no asume sus funciones?

El Gobierno ya ha desamparado a los ceutíes en un primer momento, pero además, si a partir de ahora no utiliza la fuerza y todos los medios estatales para proteger a los españoles, nuestra soberanía, seguridad e integridad territorial, estará cometiendo alta traición.

Gobierno, oposición, hombres y mujeres españoles, hoy, ser y existir es defenderse.

Hoy, necesitamos unión y fuerza para seguir siendo la patria construida por cada uno de nosotros y la tierra legada por nuestros ancestros.