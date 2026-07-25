Quien no crea en la virginidad de ZP, ese es el traidor

El faro moral del PSOE se ha fundido y la UDEF le ha dejado sin caja fuerte.

España es de todo menos un Estado aconfesional. Desde el púlpito de RTVE, NO-DO de la Moncloa, sueltan cada mañana la homilía para el pueblo fiel.

Han convertido la izquierda en una religión en la que no se aceptan discrepantes, y al PSOE en su iglesia.

Quien no conoce a Dios es capaz de rezarle a Zapatero. Zapatero, desde el principio de los tiempos (allá por el año 2000) elevado a los altares laicos de lo público incluso después de hundir económicamente el país, malvender sus reservas de oro y reabrir los odios que templaron nuestros abuelos.