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Betty Lachgar y Paula Fraga.

Betty Lachgar y Paula Fraga. EE

Columnas CRÍTICA Y MATIZ

VÍDEO | Betty Lachgar, una verdadera referente

El régimen marroquí no sólo vulnera la libertad de expresión, sino que tortura física y emocionalmente a quienes la ejercen.

Publicada

Ha pasado el mes del Orgullo LGTB y hoy quisiera hablarles de alguien que bien habría merecido el reconocimiento y agradecimiento.

Se trata de Betty Lachgar, una feminista marroquí que lleva décadas defendiendo los derechos de las mujeres y luchando para acabar con la discriminación y violencia que sufren miles de personas por razón de su orientación sexual.

Betty está hoy en una cárcel de Marruecos, cumpliendo una pena de prisión de dos años y medio por blasfemia u “ofensa al islam” según el artículo 267-5 del Código Penal marroquí.

También ha sido condenada al pago de una multa de 50.000 dírhams (5.000 €).

A Betty Lachgar llevaban años persiguiéndola y amenazándola. De hecho, ha llegado a ser señalada por la organización yihadista ISIS.

Betty Lachgar horizontal

Sin embargo, como ella misma ha declarado, ni la cárcel ni la muerte le dan miedo y por eso, a pesar de todo, nunca se ha rendido. La han encerrado para callarla.

¿Su “delito”? Además de su militancia feminista, subir a sus redes sociales una foto donde ella misma aparecía con una camiseta con el lema "Alá es lesbiana".

Esta publicación además de la cárcel, le supuso miles de amenazas de muerte y llamamientos a su violación y lapidación.

Betty está cumpliendo prisión en unas condiciones inhumanas, durmiendo sobre una losa de hormigón, en una celda repleta de insectos y en un régimen de aislamiento por el cual le impiden llamar a su familia en el extranjero. Esperando, además, por la realización de una operación de hombro derivada de un cáncer de húmero que si no se realiza, puede terminar en amputación.

El régimen marroquí no sólo vulnera la libertad de expresión, sino que tortura física y emocionalmente a quienes la ejercen. Hay razones de derecho y humanitarias suficientes para que las instituciones españolas y europeas que dicen defender los derechos de las mujeres y minorías sexuales exijan la inmediata liberación de Betty Lachgar.

Por el momento, lo haremos quienes de veras los defendemos.

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