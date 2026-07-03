¡Y ahora la directora general de la Guardia Civil!

La imputación de la directora general y del DAO de la Guardia Civil es una nueva señal de alarma sobre el estado de nuestras instituciones y sobre el grado de degradación al que puede llegar la vida pública cuando el poder se confunde con la impunidad.

Resulta imposible no trazar un paralelismo entre esta situación y lo vivido con el fiscal general del Estado. Como es difícil no hacerlo también con el caso Kitchen.

Álvaro García Ortiz fue sostenido contra viento y marea por el Ejecutivo, algo que sólo sirvió para tensionar de forma gratuita el clima político y social. Al final, terminó siendo condenado por el Tribunal Supremo.