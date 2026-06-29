No hay quien juegue al perro ratonero y la rata

¿Cuál ha sido la respuesta de Sánchez ante la pérdida absoluta de la mayoría soberana en las Cortes? Pues aplaudir descojonándose de todo y de todos, usted y yo incluidos.

Toda la semana he arrastrado por mi cabeza los nombres de Fa, Duque y 'el Bute'. Una y otra vez ha venido a mi mente la imagen de los perros ratoneros de Ratas y de Diario de un cazador de Miguel Delibes.

A los dos primeros los veía claramente con las patas hundidas en el fango, en esa España mísera, raída y esquelética de los primeros años de posguerra persiguiendo ratas como si les fuera la vida en ello. Porque les iba.

Y del tercero...

De 'el Bute' no podré olvidarme jamás. Esa escena quedó grabada a fuego en mi memoria. Ese perdiguero a la carrera, lanzado tras la presa. Absorto en la cacería incluso cuando una jara se clava en su ojo. Sigue corriendo incluso cuando comienza, incluso cuando empieza a perder la visión de un ojo que nunca recuperaría por culpa de esa maleza del monte bajo.

Fue tal el recuerdo que el maestro Delibes insertó en mi cabeza que hoy no puedo más que evitar compararme/compararnos con 'el Bute'. Los periodistas como Jorge Calabrés, como Arturo Criado, como María Peral, Fernando Garea o el mismo Pedro J. están pagando un precio quizás demasiado alto por hacer su trabajo.

Todos perseguimos el objetivo de destapar a los corruptos, de ponerles en el centro del escenario y que la Justicia haga con ellos lo que sea menester, pero es que...

'Diario de un cazador', de Miguel Delibes.

Esta semana, la condena de 24 años para José Luis Ábalos ha salido calificada por miembros del Gobierno como excesiva, mientras que nos clavaban el palito de que la rebaja para Víctor de Aldama por el atenuante de "colaboración muy cualificada" con la Justicia es una broma, una amenaza para ellos y una invitación a que otros como Leire Díez o Vicente Fernández canten La Traviata ante el juez.

¿Qué pretenden? ¿Que la Fiscalía no haga su trabajo? ¿Que sea abolido el derecho de confesión y lo que ello implica?

Esta semana, todos los socios del Gobierno le han sacado los colores a Pedro Sánchez en el Congreso. Hasta Rufián ha montado su show con ese "míreme a los ojos y dígame si usted sabía algo".

Hasta el PNV, tan reacio a pactar con Vox, tan recto en sus convicciones, tan interesado en las reuniones que ellos mismos han confirmado con miembros de la trama de la fontanera para que Tubos Reunidos no tuviera que devolver el dinero del rescate que le había dado la SEPI después de conseguir vender un inmueble.

Una empresa que, por cierto, y otra vez con ayuda de PNV, ha pretendido en los últimos tiempos repetir la jugada de Talgo con cargo al erario público. Eso sí, ni uno solo da el paso al frente, no sea que vayan a perder todas las dádivas y regalos que les ha hecho P.S.

Rafael Simancas y Patxi López (ambos PSOE), junto a Gabriel Rufián (ERC) y Mertxe Aizpurua (Bildu) en el Congreso. Alberto Ortega Europa Press

Esta semana, de hecho, el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, ha aprobado por una mayoría absoluta de 178 a 171 una iniciativa para exigir al Gobierno que, por este orden 1) convoque elecciones de forma inmediata o 2) proceda a la dimisión de todos sus miembros o, si no, 3) se someta a una cuestión de confianza.

¿Cuál ha sido la respuesta de Sánchez ante la pérdida absoluta de la mayoría soberana en las Cortes? Pues aplaudir descojonándose de todo y de todos, usted y yo incluidos.

Aguanten, que esto no acaba aún.

Esta semana, para más inri, también hemos conocido que el bueno de Zapatero (ya saben, el que decía que "ser socialista es tener poco y dar mucho") se embolsó una comisión de 200.000€ por engatusar al presidente de Bolivia y a sus ministros de Economía y Justicia para que revirtieran una decisión judicial de su país en favor de la empresa que pagaba a nuestro expresidente. ¡Toma ya!

Eso sí, 50% antes de empezar a trabajar, 25% a los seis meses, el otro 25% al final, pero con 10.000€ al día en dietas y gastos aparte. ¡Joder con Bambi!

Esta semana, sí, sí, esto también ha sido esta semana, nos hemos enterado de que Leire Díez informaba directamente a Antonio Hernando de las operaciones de la trama. Recuerden, Antonio Hernando, miembro del núcleo más cercano a Pedro Sánchez.

Pero en Ferraz nadie conocía a la fontanera. C'est la vie.

Montaje fotográfico de Leire Díez y Antonio Hernando.

Y esta semana, por aquello de no eternizarme, también hemos descubierto los correos de Red.es en los que clara y descaradamente se hablaba sobre cómo iban a beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés en la adjudicación de contratos. Precisamente el mismo Barrabés al que podríamos definir como el compi yogui de Begoña Gómez o simplemente como su colega que daba clase en su Master en la Complutense fue el más beneficiado por la "arbitrariedad" de los procesos.

Casualidades de la vida.

En serio, no quiero seguir, que la rama seca se me está enquistando en el ojo y no quiero perder de vista a este Gobierno. Sobre todo porque ahora sabemos que la Ley de Nietos ha nacionalizado 16.000 votantes al mes desde hace no sé cuánto alterando claramente el censo electoral de cara a las próximas generales o que en las oficinas de QuirónPrevención en las que trabajaba la pareja de Ayuso y en las que ya se produjo un robo de varios discos duros externos se han encontrado micrófonos ocultos.

Puuuuuuffffff...